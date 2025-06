“As Pontes Ecuestre” bate todos os rexistros de participación

Sara Suárez Carro conquistaba a proba de 1.0 m do Concurso de Saltos Territorial.

“As Pontes Ecuestre” despide a súa terceira edición batendo todos os rexistros de participación, con preto dun centenar de saídas a pista no Concurso de Saltos Territorial e ao redor de 120 xinetes e amazonas inscritas na proba do Campionato Galego de Andadura.

O Lago das Pontes convertíase nunha das tres sedes da I Liga Ferrol-Eume-Ortegal, e os deportistas do Club local Prado Ventura, do ferrolán Equo Alalma e do ortegano Granxa do Souto buscaban a mellor clasificación para puntuar nesta nova liga entre clubs, patrocinada pola Deputación da Coruña. O público tamén respondía á convocatoria, e dende primeira hora da mañá ía achegándose ao Lago para desfrutar da competición hípica.

Ao seu remate, a concelleira de Deportes e Turismo, Elena López Seco; o director deportivo do evento, Federico Pérez Lago, e a presidenta do club organizador, Natividad González Laso, participaban na entrega de trofeos xunto aos edís de Industria, Ana Pena, e de Obras, Roberto Rivera, e máis a técnica deportiva de Prado Ventura, Noa García.

Así, no ránking clasificatorio, e no que atinxe ao Concurso de Saltos Territorial, Sara Suárez Carro con Rubio, proclamábase vencedora na proba de 1.0 m., e Julián Aneiros Quintiana con Gotham Calixto -de Prado Ventura- e Kessu Hollo con Rayo, quedaban en segunda e terceira posición respectivamente.

En 0.80 m, a primeira posición foi para Icía Porto Beceiro con Wakanda, e a segunda e terceira para Enma Mourente Figueras con Princesa e Uxía Cebreiros con Llust respectivamente. Nesta competición, a entrega dos premios nas probas menores realizábase ao mediodía, tralo concurso de xinetes e amazonas.

Na proba de andadura, estes foron os resultados:

–Potros Serrada: Ceferino Gama con Pitufina JR (1º), Borja Rodríguez con Marbella Dolema (2º) e José Antonio Machado con Ariel (3º).

–Potros Chapeada: Jonathan Lafuente con Farah (1º) e Sergio Rial Domínguez con Xiomara (2º).

-Sub16 (exaequo): Sara Suárez con Mauri, Mayra Gonçalves con First de Villabon, Brais Ricardo Conchando con Linda e Alejandro Blanco Pintos con Zapatero.

-Chapeada de menos de 1.50: José Ameneiros con Valenciano (1º), Jonathan Lafuente con Silver (2º) e Óscar Castro con Ícaro RF (3º).

-Chapeada de máis de 1.50: Luis Romaus con Cuasimodo (1º), Jaime Carro con In Alea Est (2º) e Adrián González Souto con Caudillo (3º).

-Serrada de menos de 1.50: Jaime Carro con Springhill Biltzer (1º), Darío Casas con Emerald (2º) e Ceferino Gama con Billy Boo II (3º).

-Serrada de máis de 1.50: Darío Casas con Dólar (1º), Kevin López con Gala (2º) e Ceferino Gama con Lucky Chef (3º).

O certame ecuestre, organizado polo Club Hípico Prado Ventura, contou un ano máis co apoio do Concello pontés e da Federación Hípica Galega, e por segundo ano consecutivo, as probas tiveron rango autonómico. Ademais, esta edición, “As Pontes Ecuestre” tivo na Deputación da Coruña un novo aliado, patrocinando a I Liga Ferrol- Eume-Ortegal.

Nesta liña, a técnica hípica Noa García, de Prado Ventura, agradecía a colaboración institucional, clave para facer realidade o certame, así como o respaldo do público, que animan á celebración de novas edicións.