Caldas de Reis, sede oficial do Campionato de España de Trail Running

Caldas de Reis será sede oficial do Campionato de España de Trail Running. A RFEA confirma as Sedes dos campionatos de España de Trailrunning para o ano 2026.

A candidatura presentada pola Concellería de Deportes de Caldas de Reis, encabezada por Manuel Fariña, e o apoio da Federación Galega de Atletismo foi designada oficialmente sede para o próximo 15 de marzo donde se decidirán os títulos nacionais de Trailrunning para as categorías sub23, absoluto e masters.

TRAZADO

O evento contará cun percorrido longo completamente renovado para esta edición, SHORT TRAIL, cun total de 43 km e 2.300 positivos conectando as cimas do monte Xiabre (que preside a Ría de Arousa) e o monte de Santa María. Un trazado en forma de 8 que enlazará os 3 elementos principais da zona: subidas e baixadas por enormes laxes (pedras do lugar), cursos de auga e carballeiras.

A saída e meta serán desde o propio casco histórico de Caldas de Reis, atravesado polo Camiño de Santiago; preparando para esta edición tan especial unha chegada a meta novedosa atravesando o Río Umia a poucos metros.

O trazado coronará o monte Xiabre, cruzará os ríos Umia, Bermaña, Folente e Ameixeiras; percorrerá o tunel de Segade, a Fervenza e a Ponte Romana así como elementos do patrimonio natural como Pedra Filga ou Pataca Cortada.

PREMIOS

A definir pola RFEA o Campionato de España porá en liza prazas codiciadas para os Europeos 2026 , a maiores os campións e campioas absolutos optarán a uns premios en metálico á altura do evento que farán máis atractiva a proba. Tamén contarán con premios económicos as dúas distancias máis pequenas do evento; todo isto sumado ós múltiples sorteos dos que contará a proba e un reto especial de descenso técnico preparado pola organización.

EVENTO

O Trail Laxe dos Bolos dará o seu pistoletazo de saída o 14 de marzo coas probas para escolares e presentación de corredores. O día 15 será a proba grande (con 2 distancias inferiores abertas ó público) que se lanzará cara o Monte Xiabre a través da rúa Real e a ponte romana do río Bermaña… A maiores disporá dunha loxística especial para o seguimento en Streaming, zonas de acceso para animar e ver o evento así como desde o propio centro apostando por un plan adaptado a público con mobilidade reducida.

UBICACIÓN

Caldas de Reis está conectada a poucos minutos dos Aeroportos de Compostela e Vigo así como da estación de Vilagarcía, contando coa loxística necesaria para albergar este evento. As prazas hoteleiras e a gran cantidade de albergues da zona farán posible acoller ós centos de deportistas que se despracen para o evento así como para adestrar nos trazados que se desvelarán por parte do comité organizador a partir do verán.

É para nós un pracer compartir esta designación de sede e brindarvos todo o apoio necesario para o seguimento do evento así como da accesibilidade a tódolos deportistas da xeografía española as maiores facilidades para acudir tanto a adestrar, recoñecer os percorridos como para acudir ás xornadas de competición.