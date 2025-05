Miño acolle este sábado a 8º edición da feira Primavera no Camiño Inglés

O Concello de Miño acolle esta sábado 31 de maio, a VIII edición da feira Primavera no Camiño Inglés, que volverá a reunir aos dezaoito concellos polos que discorre este itinerario xacobeo nun gran evento organizado pola Asociación de Concellos do Camiño e a Deputación da Coruña co obxectivo de promocionar os múltiples atractivos etnográficos, culturais, naturais e gastronómicos desta ruta, que conecta Ferrol e A Coruña con Santiago de Compostela.

Unha gran carpa ubicada no parque da Rúa acollerá os 18 postos nos que os municipios polos que pasa o Camiño (Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Betanzos, Abegondo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Carral, Mesía, Ordes, Oroso e Santiago, ademáis da propia Deputación) darán a coñecer a súa variada oferta turística con diferentes actividades que incluirán actuacións musicais, actividades culturais e lúdicas para a toda a familia, showcooking en vivo e degustación de distintos produtos típicos coma a tortilla de Betanzos, o pan de Neda ou os queixos do Eume, ofrecendo aos visitantes un completo percorrido gastronómico polos sabores máis característicos do Camiño.

O evento será inaugurado ás 12.30 horas. coa presenza de alcaldes, alcaldesas e representantes de todos os concellos do Camiño e coa múisca das gaitas da Escola Municipal de Música do Concello de Abegondo.

Durante a mañá, haberá distintas degustacións de produtos como os queixos e requeixos de Campo Capela, a empanada, o pan e proia da panadería La Nueva de Neda. Durante toda a xornada estará tamén aberto o gastrobar, cunha ampla oferta gastronómica de produtos de proximidade a cargo do restaurante A Artesa da Moza Crecha, de Betanzos.

Pola tarde, a partir das 18.00 horas. Haberá showcookings de produtos locais a cargo do resturante Brasa de Beche, de Abegondo. Tamén pola tarde, a partir das 16.00 horas, haberá tempo para os monólogos e a improvisación teatral co espectáculo “Impro no Camiño”, a entrega de premios aos gañadores do V Concurso de Fotografía do Camiño Inglés ou a presentación do libro “Relacións históricas galaico-británicas: o Camiño Inglés a Santiago”, a cargo de Noelia Cacheiro e Cristóbal Ramírez, cronista oficial do Camiño.

Os máis pequenos terán tamén o seu espazo con actividades como ludoteca e obradoiros circenses infantís ou un obradoiro infantil para aprender a elaborar o pan de Neda. A tarde rematará coa actuación musical do grupo Arnela do Concello de Miño.