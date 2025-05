O PSdG-PSOE provincial celebrou a primeira xuntanza da súa nova comisión executiva provincial

A Comisión Executiva Provincial (CEP) do PSdeG-PSOE Provincial da Coruña celebrou en Culleredo a súa primeira

xuntanza despois do último congreso, celebrado o pasado día 11 de maio.

A reunión serviu para definir o programa de traballo das áreas e os obxectivos a nivel municipal. Tamén se aprobou o calendario de renovación das executivas locais, un proceso que deberá estar rematado como tarde o día 15 de xuño.

Este proceso está a ter lugar en toda España logo da celebración dos congresos provinciais. As asembleas extraordinarias para anovar as executivas locais deberán convocarse con polo menos 5 días de antelación, e as

candidaturas presentaranse en listas paritarias pechadas.

A elección de representantes no Comité Nacional galego e no Comité Provincial realizarase mediante o sistema de voto maioritario en listas completas con tantos ou tantas membros como postos correspondan á Agrupación, incluíndo un máximo de tres suplentes.

Poderán obter representación aquelas candidaturas que superen o 20% dos votos válidos cando se elixan 3 ou máis representantes. O proceso de renovación das Coordinadoras Comarcais finalizará o día 29 de xuño de 2025.

O secretario xeral provincial reelecto, Bernardo Fernández Piñeiro, sinala ao respecto que “as agrupacións locais son a base do Partido Socialista, e son fundamentais de cara aos retos que temos por diante”.

“Agora toca escoitar á militancia de base para continuar reforzando o partido en todos os concellos da provincia, porque o municipalismo é o gran músculo do PSdeG”, engade o socialista.

Ademais, o secretario xeral provincial afirmou que “a nova CEP está composta por compañeiros e compañeiras de toda a provincia, de diferentes procedencias, idades ou sectores profesionais, que son un reflexo perfecto da nosa cidadanía”.

“Deste xeito conseguimos que non haxa separación entre a executiva, a militancia e a veciñanza dos concellos, pois estamos entre eles e entre elas, loitando conxuntamente polos seus intereses”, apuntou Fernández Piñeiro.

“Seguimos traballando sen parar para gañar as eleccións municipais de 2027 e manter o goberno da Deputación, non para ter o poder, senón porque estamos convencidos de que somos a mellor opción política para os galegos e as galegas”, concluíu.