Sanidade publica el listado de 37 zonas de baño prohibidas en Galicia

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade ha publicado el listado de 37 zonas con prohibición permanente de baño en Galicia. Habrá nueve incorporaciones a partir del próximo domingo, 1 de junio, la mayoría de ellas en la provincia de Lugo.

En concreto, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), serán seis las nuevas zonas vetadas al baño en ayuntamientos lucenses: San Bartolo en el municipio de Barreiros; el río Lamas a su paso por Naraxa en A Fonsagrada; el río Cabe por Ribas Altas en Monforte; el río Eo por Pozo da Ola en A Pontenova; el río Soldón de Quiroga; y la zona de Sacido, en Viveiro.

Además, habrá dos espacios prohibidos al baño en la provincia de Ourense, que serán el río Arnoia-Acearrica en Allariz y el río Bubal-playa fluvial de Os Peares en A Peroxa, junto a una en la de Pontevedra, la zona de Carabuxeira en Sanxenxo.

Con todo, ya había en el registro otras 31 áreas en las que el baño no estaba permitido con anterioridad. En la provincia de A Coruña son 15: ría de Barrañán en Arteixo; río Tambre por Nináns en Brión; Camelle en Camariñas; playa de A Concha en Cariño; playa de A Concha en Cee; O Portiño en A Coruña; Barallobre en Fene; A Virxe do Camiño en Muros; río Xuvia por Muíño do Pedroso en Narón; Testal-Taramancos en Noia; Santa Cruz Porto en Oleiros; el área recreativa de Reboredo en Oza-Cesuras; Centroña y Ver, en Pontedeume; y el río Eume en As Pontes de García Rodríguez.

En la de Lugo, ya estaban en el listado la zona derecha de la playa de Arealonga en Barreiros; la playa fluvial de Baamonde en Begonte; Penaoural en Burela; el río Parga en Guitiriz; el río Saa en A Pobra do Brollón; el río Sil por San Clodio en Ribas de Sil; y el área recreativa de Chao de Pousadoiro, en Ribeira de Piquín.

En la de Ourense, figuran también como prohibidas la zona de O Caneiro en el río Limia en Baltar; el área recreativa de A Bola; y el río Arzoá en Vilardevós.

Por último, en la de Pontevedra ya había tres zonas vetadas en el municipio de Arbo: el paso del río Deva por San Xoán y del río Miño por la estación y por Sela.

ZONAS EN EVALUACIÓN

Por otra parte, son 13 las zonas en las que el baño sí se permite, aunque sus aguas están «en evaluación» por parte de Saúde Pública. En la provincia de A Coruña, son la de Lires en Cee y San Valentín en Fene. En la de Lugo, el río Madalena en Vilalba y la zona de Celeiro en Viveiro. En la de Ourense, el río Támega en Nocedo do Val en Castrelo do Val y el paso del río Bubal por Vilaza en Monterrei.

Mientras tanto, la provincia de Pontevedra tiene siete zonas en evaluación: el río Tea por Foxaco en Mondariz; el río Miño por Eiras y el río Tamuxe por Muíño das Aceñas y Tamuxe en O Rosal; Nanín en Sanxenxo; el paso del Miño por Mariña en Tui; y el río Ulla por Vilarello en Valga.

Junto a todas ellas, la resolución de Saúde Pública recoge un listado con unas 150 áreas donde el baño está totalmente permitido.