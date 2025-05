Ferrol homenaxea ás cantareiras e á poesía oral con motivo das letras galegas

A programación prevista inclúe tamén outra homenaxe na AVV de San Xoán Filgueira e os concertos de Milladoiro, o sábado 17, e de Rosa Cedrón, o domingo 18.

O Concello de Ferrol ten previsto dous actos para conmemorar este sábado 17 de maio o Día das Letras Galegas, que homenaxea este ano á poesía popular oral, personificada en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, e Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas catro das Pandeireteiras de Mens (Malpica).

O primeiro destes actos celebrarase pola mañá na praza de Rosalía de Castro, organizado pola concellería de Cultura e a AVV de San Xoán Bertón. A homenaxe ás cantareiras e á poesía oral comezará a partir das 12 horas coa intervención da licenciada en Filoloxía Galega, Aurora Valentina, que falará acerca de importancia da conmemoración desta xornada. A continuación, haberá un recital de poetas ferroláns e poetisas ferrolás, aos que seguirá a actuación do grupo de gaitas de Agarimo.

A partir das 17.00 horas, as actividades levaranse a cabo no local da AVV de Esmelle nun acto, organizado polo Concello de Ferrol e Agrupación das AVV do Rural. No transcurso do mesmo actuarán o grupo de cantareiras Gradaílle do Real Coro Toxos e Froles, o grupo Encrucillada e pechará o Real Coro Toxos e Froles, ademais realizarase unha lectura da vida e obra das homenaxeadas.

Ademais, dende a concellería de Cultura están previstos dous concertos no teatro Jofre. O sábado 17 ás 20.30 horas actuará Milladoiro, coa súa xira polo seu 45 aniversario, e o domingo 18 subirase ao escenario Rosa Cedrón a partir das 19.00 horas.