Lil Team, da academia Paso a paso, campión junior do Mundial de Hip Hop Coreográfico WDSF

O Pazo da Cultura de Narón acolleu os días 10 e 11 de maio o Mundial de Hip Hop coreográfico WDSF no que participaron 424 deportistas que conformaban 27 grupos procedentes de Bélxica, Bulgaria, Chipre, Francia, Polonia, Italia e España.

As categorías da proba estivo dividida en catro bloques: junior, youth, absoluta e megacrew e a maiores disputouse a proba da Liga Xunta de Galicia de hip hop nas categorías de baby, infantil e premium. A proba púidose seguir en streaming polas plataformas das federacións española e mundial de baile deportivo.

Entre os asistentes se atopaban Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón, Martina Aneiros, delegada da Xunta en Ferrol, Luis Vañó, presidente da Federación Española de Baile Deportivo, Graciela Toba, presidenta da Federación Galega de Baile Deportivo e Jesús Marcos, presidente do Club Baile Deportivo Narón.

Narón foi o epicentro do baile deportivo a nivel mundial na modalidade de Hip Hop. A cidade leva tres anos sendo sede da Liga Galega de Hip Hop e conta dende hai dous co patrocinio da Xunta de Galicia (nos últimos dous anos Narón foi a sede da Liga Xunta de Galicia de hip hop, un dos eventos máis importantes a nivel estatal).

Este ano, tamén con ese patrocinio, as federacións mundial, española e galega colaboran co Concello e o Club Baile Deportivo para realizar por vez primeira o mundial de Hip Hop Coreográfico WDSF. Narón é unha cidade onde a cultura do baile está moi instaurada en moitas especialidades federadas, entre elas o hip hop, contando con varias das escolas máis importantes a nivel galego e estatal.

Esta traxectoria, xunto co éxito da Liga Galega (unha das probas con máis deportistas federados) fixo que as tres federacións propuxesen a Narón como sede deste evento.