El «Amadea», primero de los ocho cruceros que nos visitarán este mes, llegó Ferrol para disfrutar de los Maios de Canido

No había amanecido la mañana del domingo, día 4 de mayo, cuando los prácticos del puerto salían a por el crucero Ms«Amadea«, que llegaba a Ferrol con casi mil personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, procedente de Vigo.

Una hora más tarde, quedaba atracado en el Muelle Espigón Exterior con todo el operativo de recepción de cruceros listo para recibirlos; perímetros de seguridad vallados y debidamente señalizados por el equipo de mantenimiento, informadores turísticos, buses lanzadera preparados para desplazar a los pasajeros al centro, hasta la plaza de Galicia, policía portuaria en todos los accesos y a pie de buque velando por su seguridad y arrancaba así, un día de crucero en puerto muy especial.

El «Amadea» arribaba a Ferrol debidamente informado de lo que se iban a encontrar sus pasajeros al desembarcar. la clausura de los Maios en Canido a donde se desplazaron muchos de ellos para disfrutar de la música, las coloridas y floreadas calles anunciando la primavera, la gastronomía y, como no, realizar las tan demandadas compras en festivo en el mercadillo de segunda mano y antigüedades.

Vídeo Galicia Ártabra

Ferrol gusta y Canido más. Allí se desplazan pasajeros procedentes de todo el mundo para admirar nuestras famosas Meninas y la curiosidad de poder pasear por un barrio entero dedicado al arte urbano.

Este barrio obrero, degradado y de mala fama de antaño, según me contaba la Sra. Loli durante la mañana dominguera, se ha convertido en una de las señas de identidad de la ciudad gracias a la acción de toda su comunidad vecinal.

Esta mujer, jubilada de Defensa retornada a la ciudad hace años, y su hija son ahora vecinas del codiciado Canido.

Con ellas tuve la oportunidad de charlar mientras degustábamos un delicioso arroz cocinado y regalado por María en plena calle, como otras tantas familias.

Se escuchaba aún el sonido de las gaitas cuando el Sr. X y Bestas hacían su aparición en el escenario de la Plaza do Cruceiro y a esta servidora se le moría el móvil lleno de imágenes que reportar al «Amadea».

Carolina, de la casa de Laura y Carlos, dejaron que cargara batería y me invitaron también a empanada. Empanada hecha por su padre. ¡No estaba rica, no. Estaba insuperable!

Recuperada la telefonía, me informan de que, los pasajeros de regreso de algunas de las excursiones organizadas por el touroperador, se desplazan en taxi a Canido para no perderse la tan ferrolana y especial tarde.

De vuelta al muelle, las últimas fotos que serán enviadas al barco, darán muestra y seña de todo lo informado. Ciudad del S.XVIII, con su inigualable Arsenal Militar, Exponav y Museo Naval, que muchos de los pasajeros tuvieron la oportunidad de visitar (no todos los buses se van a Santiago) y Feedback de la escala con Jenny, la “Purser Manager” del «Amadea», en el “Afternoom Clearance” junto a Paula Veiga, agente de Pérez & Cía y consignatarios del barco regresaban a bordo encantados.

La mismísima Jenny nos comentaba, mientras degustábamos unos cafés en la banda de estribor con vistas de la dársena, que se había dado una vuelta por

Ferrol y alrededores.

A la vez que daba instrucciones para anunciar por megafonía la actuación a pie de buque de las gaitas, nos hacía entrega de unos detalles de recuerdo del barco y que compensamos con algo único y muy nuestro. Un colgante de Sargadelos. Amuleto defensivo, de herencia celta, muy de gallegos y meigas y artesanía cerámica local.

Me despedí con dos besos, aunque los alemanes y extranjeros, en general, no son muy de besos. Los gallegos somos así, le dije, mimosos, agarimosos. No en vano se llama “Agarimo” la banda de gaitas que los despide e interpreta hasta nuestro himno.

Daban las siete de la tarde, cuando el «Amadea» tocaba pitadas atrás, enfilando la bocana de la Ría Ferrolana expectante por su paso entre castillos. Allí nuestro último “Deica logo” se regala siempre con salvas, disparadas por soldados del S.XVIII desde San Felipe.

Este trasatlántico graba una docuserie interna al estilo “Vacaciones en el mar” de todas sus escalas.

¿Con qué ojos nos habrán visto?

“Ferrol gusta o mundo enteiro.

Quen diga que é feo,

non entende de beleza………ou é cego”.

Maios de Canido

PD.-Los pasajeros y tripulantes del «Amadea» habían sido informados, previamente a su llegada a Ferrol de lo que se encontrarían en el barrio de Canido.,

Durante estos días las calles del barrio se llenan de color y flores, actuaciones musicales, mercadillos populares, juegos, conciertos gratuitos que combinan música tradicional, rock y fusión y degustación de gastronomía típica para celebrar la llegada de la primavera.

Los Maios de Ferrol son una parte importante del patrimonio cultural de la ciudad y una manifestación de la identidad gallega, que combina elementos tradicionales con la creatividad y el ingenio de sus habitantes.

Las calles se llenan de coloridas y elaboradas estructuras. Suelen ser figuras humanas, animales, escenas de la vida rural o cualquier otro tema relacionado con la naturaleza y se construyen con materiales como madera, paja, flores y otros elementos decorativos.

Esta tradición, cuenta con la participación activa de la comunidad vecinal, que se organiza para diseñar, construir y exhibir sus propios mayos y elaborar todo el calendario de actividades.

Origen de la festividad

Ferrol es un lugar que sufrió multitud de invasiones por lo que se convirtió en una mezcla de culturas volcadas en una apología de la felicidad y la naturaleza. Esta tradición con alma celta, romana y griega se celebraba desde hace cientos de año y simboliza la eclosión de la primavera. Desde entonces el barrio de Canido ha mantenido esta festividad y en la actualidad la celebran con flores, decenas de actividades culturales y comidas en las calles.

Domingo, 4 de mayo – Programa

– 11.00 h. Apertura del Mercado Popular de Segunda Man, Artesanía e Antigüedades.

Actuación de la banda de gaitas “AGARIMO DE CATABOIS”. Esta popular banda gallega será también la encargada de actuar en el mulle, para despedir a los pasajeros del AMADEA, desde el “all on board” hasta la salida del barco.

– 13.00 h. Concierto de las bandas Sr. X y Bestas.

SR. X es una banda de Ferrol que realiza conciertos de ska, reggae y soul. La banda se formó en 2015 en el barrio de Canido y se caracteriza por fusionar diferentes estilos musicales

La banda BESTAS realiza un tipo de música que fusiona el punk y el folk tradicional gallego. Interpretan temas propios en gallego y también versiones de canciones populares, creando una experiencia musical única.

– 15.00 h. Comida vecinal por todas las calles.