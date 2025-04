A Sin-Son 10k, mellor valorada entre as 35 carreiras do XI circuíto da Deputación da Coruña

A carreira Sin-Son 10k acadou a máxima puntuación entre as 35 probas elixidas para formar parte do XI circuíto de carreiras da Deputación da Coruña deste ano 2025.

A proba sonense obtivo un total de 301,50 puntos tras a baremación do ente provincial das solicitudes presentadas pola Federación Galega Atletismo. O podio complétano a 10K Carballo 2025. XII Carreira Popular Concello de Carballo (232,00 puntos) e a 44 edición Carreira Internacional de Negreira “A Clásica” (193,00 puntos).

Máis de 1.500 persoas corredoras

A pasada edición da Sin-Son 10k 2024 pechouse sendo todo un éxito, onde volveu colgar o cartel de completo e na que Adrián Ben e Edymar Brea alzáronse coa vitoria, na categoría masculina e feminina respectivamente. A proba celebrada o pasado decembro, baixo o lema Corremos mirando ao mar, acolleu a máis de 1.500 corredores e onde o padriño da cita foi o propio Adrián Ben, campión europeo de atletismo en pista cuberta e diploma olímpico, que foi ademais o atleta triunfador da proba ao cruzar a liña de meta en primeiro lugar parando o crono en 29:37’.

A Sin-Son 10k, como proba xa consolidada, conta cun elenco de atletas invitados que participaron en anteriores edicións entre os que figuran nomes tan ilustres como Martín Fiz; Solange Pereira; Chema Martínez; Esther Navarrete ou Iván Raña.

O alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, destacou que “a Sin-Son non só é un evento deportivo. É unha cita cultural, gastronómica e dinamizadora que evoluciona cada ano. Estamos moi contentos e orgullosos de poder ter na nosa vila esta proba que é un auténtico referente para todo tipo de corredores e un gran escaparate para Porto do Son”.