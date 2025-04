Ferrol acoge la película de cine mudo «Amanecer» con música en directo de Ricardo Casas

La propuesta pertenece al ciclo de ‘Cineconciertos’ programados mensualmente para este 2º trimestre del año. Las entradas están ya a la venta en la taquilla del teatro Jofre y en la web de ATAQUILLA al precio de 8 euros.

El teatro Jofre acoge este viernes 25 de abril a partir de las 20.30 horas la película de cine mudo Amanecer (1927) dirigida por W.F. Murnau, y con George O`Brien y Janet Gaynor como protagonistas.

A principal novedad es el acompañamiento al piano de Ricardo Casas, que ofrecerá su música en directo, formando así un Cineconcierto de 100 minutos de duración en el que habrá subtítulos en inglés y castellano. Además de intérprete, Ricardo Casas también es el compositor de esta pieza para piano.

Amanecer narra la historia de un granjero que convive felizmente en el campo con su esposa hasta que aparece una seductora mujer de la ciudad, enamorándose de ella. A medida que la nueva relación avanza, el protagonista comienza a pensar que su mujer es un estorbo que se interponen en la felicidad de la nueva pareja.

El Ciclo de Cineconciertos se completa con otras dos propuestas: El gabinete del doctor Caligari con música de Caliza Live Show (23 de mayo) y El maquinista de la General con The Jazz on Five (20 de junio), también en el Jofre.