Ferrol en Común denuncia a falta de transparencia no maior contrato pendente do Concello de Ferrol

Este martes publícase no DOG a estrutura de costes do contrato de recollida de residuos e limpeza viaria do Concello de Ferrol; Nese anuncio establécese un reparto porcentual dos custos do futuro contrato, entre gastos de persoal, mantemento, combustible e “non revisable”, cun prazo de recuperación do investimento de 9 anos.

Ao respecto desta publicación FeC manifesta nun comunicado o desacordo o respecto:

– Denuncian «unha vez máis o talante antidemocrático do Partido Popular» que ponse de manifesto, «a o non seren informados en ningún momento os grupos da oposición de que se estaba a elaborar este documento coa colaboración de catro empresas do sector».

– Coma esta estrutura foi xa publicada no ano 2021 no DOG, supón «unha ralentización máis para a modernización e mellora do servizo».

– Malia as peticións constantes de FeC «en ningún momento se deu traslado das características técnicas do novo contrato, as características do contedor marrón, se inclúe ou non os desbroces, a aposta polo medio ambiente con maquinaria eléctrica, as cláusulas sociais para xerar emprego en grupos desfavorecidos, etc.» co cal constrinxen a posibilidade de facer achegas ao prego co fin de melloralo e darlle participación a entidades ecoloxistas e asociacións veciñais. Algo que foi demandado reiterativamente polo actual grupo de goberno no pasado».

– FeC entende que «este modelo dá por feito que o único modelo posible é a xestión privada de longa duración, e está orientado a que unha grande empresa, que esixirá mínimo un 6% de beneficio industrial, xestione este servizo antepoñendo os intereses económicos á eficiencia do servizo».

– Por último «o período de exposición pública é ficticio, xa que non está detallada a estrutura, simplemente cuns datos porcentuais, pero sen unha diagnose, unha publicación dos parámetros utilizados e as consecuencias dese estudo, non se pode considerar que alguén faga ningún tipo de alegación».

E por isto que FeC insiste «nun debate aberto sobre o modelo de recollida de residuos, a posibilidade de facer achegas ao documento que se está a elaborar e máis talante democrático por parte do goberno local».