Este sábado se celebró el acto de entrega del fajín de Almirante a la Virgen de los Dolores, en Ferrol

La imagen de la Virgen de los Dolores, magnífica talla anónima del siglo XVIII fue noticia en la jornada sabatina de este día 12 de abril, después de su traslado al templo de su advocación, el día anterior, tras siete años “de exilio” por obras de rehabilitación del antiguo templo de los Servitas, al ser entregada a la Cofradía por el Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, el ferrolano adoptivo, Ignacio Frutos Ruiz, su fajín de Almirante para que figure en los ropajes de la imagen y que ya pueda lucirlo en la procesión del Viernes Santo.

A las seis de la tarde de este sábado el moderador de la UPA de Ferrol Centro, Antonio Rodríguez Basanta, presidió una Eucaristía, la segunda que se celebra en el renovado templo.

Asistieron el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; junto al Almirante Frutos Ruiz, y el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Gonzalo Villar Rodríguez, acompañados por sus esposas; y las ediles populares María del Carmen Pieltain y Maica García; que fueron recibidos por el Presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores, José Ángel Vázquez , acompañado por miembros de la junta directiva. Muy notable asistencia de fieles.

El oficiante en su homilía señaló que esta jornada era “la puerta de entrada a la Semana Santa”, aludió a las lecturas del día “Jesús el siervo de Dios”, sobre su pasión y muerte «para que la humanidad sea redimida y salvada” todo ello relacionado con el Evangelio del día, el relato de la Pasión de Cristo según San Lucas. También aludió a los actos procesionales “en la calle para manifestar los creyentes públicamente lo que sentimos” finalizando con “Tantas cruces que hay en los humanos, pero una cruz con sentido y esperanza , con Cristo, todo es posible”.

ENTREGA DEL FAJÍN

Finalizada la Eucaristía tomó la palabra el presidente de la Cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez, quien manifestó que “ A pocas horas de que arranquemos una nueva Semana Santa en la ciudad, un nuevo motivo de orgullo y emoción nos convoca aquí esta tarde.

A la histórica jornada de ayer, en la que quedó para la posteridad la reapertura de este templo y una multitudinaria demostración de fe en la procesión de traslado de Nuestra Señora de los Dolores a la que es y siempre será su casa, añadimos hoy una nueva efeméride, con la imposición a nuestra venerada imagen del fajín de Almirante.

Mi agradecimiento en nombre de toda la Hermandad al Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, Almirante Ignacio Frutos, querido amigo, merecido Hijo Adoptivo de Ferrol, siempre fiel colaborador con nuestra Cofradía, ferrolano de pro y mejor persona.

Almirante, con este fajín del que hoy haces entrega a Nuestra Señora de los Dolores, nuestra imagen titular lucirá con mayor esplendor y belleza en su solemne procesionar por las calles ferrolanas. Estoy convencido de que para admiración popular y con agradecimiento y aprobación del pueblo ferrolano, siempre vinculado a la Armada Española y bajo la excelsa protección de la Virgen de los Dolores.

Para nosotros como Hermandad, éste es un día de enorme importancia, y así queremos manifestarlo públicamente. No hay palabras suficientes para agradecer tu hermoso gesto, Almirante, ni para definir la hermosura, hoy mayor aún si cabe, de la bella imagen de Nuestra Señora, para la que pido intercesión para ti y tu familia, para todos nuestros cofrades y para la ciudad de Ferrol.

Que podamos vivir con intensidad, fe y devoción la Semana Grande que estamos a punto de comenzar. Feliz tarde a todos y que Viva Nuestra Señora de los Dolores”.

Aplausos prolongados a las palabras del presidente de la Cofradía y primera interpretación de los componentes de la Banda de la Asociación Cultural Musical Acotaga, ofreciendo “La salve”, y de nuevo aplausos.

Se procedió a la entrega del fajín, el almirante Frutos y el presidente de Dolores lo depositaron a los pies de la imagen de la Dolorosa y la banda Acotaga interpretó el Himno Nacional.

PALABRAS DEL ALMIRANTE FRUTOS

Correspondió al Almirante Ignacio Frutos el pronunciar unas palabras.«Aunque ya sabéis que todos los marinos siempre veneramos a la Virgen en su advocación de Virgen del Carmen, la que nos protege en los mares, no es menos verdad que la Virgen es una, cualquiera que sea su advocación, y desde luego estando aquí, en Ferrol, en esta tierra, en esta plaza ahora llamada de Amboage pero antiguamente en el siglo XVIII era la plaza de la Virgen de Dolores, que mejor que venerar a nuestra Dolorosa.

Solamente decir que ayer viernes sentí mucho no estar en el acto de apertura de la iglesia después de la rehabilitación, pero sencillamente viéndola hoy me gustaría dar la enhorabuena a todos los que tuvieron algo que ver con la misma, a todos los que habéis participado, a los arquitectos, al concello, a la Xunta de Galicia, a la Iglesia diocesana, a los cofrades, muchos de ellos nos acompañan hoy en este acto,.. en especial a la Cofradía de Dolores. Se hizo un gran trabajo para sacar adelante la «casa» de la que es un icono para Ferrol. Si la Semana Santa de Ferrol es importante una de sus razones más a señalar es por la Virgen de los Dolores. Enhorabuena a todos porque se ha hecho una obra maestra.

También me voy a referir un poco a las palabras del celebrante que ha dicho en la homilía, hoy también es un orgullo estar aquí y es una ocasión muy emotiva no por el acto de entrega de donaciòn de mi faja a la Virgen sino porque estoy aquí, en la casa de la Virgen de Dolores, en la cuna de la Semana Santa .

Muchas veces pensamos que la Semana Santa son procesiones, es juerga en la calle, nunca hemos visto la calle Real tan llena…es verdad y eso es lo que tenemos en la ciudad de Ferrol y lo debemos de mantener, pero tenemos también que centrarnos en que la Semana Santa es lo que es, es la semana más importante para un cristiano , donde conmemoramos la vida, la pasión, la muerte y afortunadamente la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y os pido por favor que os unáis a mí para celebrar con esa devoción y con ese respeto que merece nuestra Semana Santa además de disfrutar de las bellas procesiones de Ferrol.

Y ya para finalizar, referirme a este simbólico acto. Le he dado las gracias al presidente por darme esta ocasión, pero tener en cuenta que no es el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, Ignacio Frutos Ruiz, el que dona esa faja, no es esta medalla de oro, la que dieron a Ignacio Frutos Ruiz, la que tuve yo el honor de recibirla hace dos años y era en representación de la Armada, y esa faja que he donado hoy lo es también en representación de la Armada. Dios me castigue si digo que es mía, sería una presunción, esa es la faja de un oficial de la Armada que ha dado su vida y que es una muestra de todo nuestro esfuerzo por la Armada y por España, y por ello en fiel recompensa a la Virgen, realmente la mejor entrega es la oración y la devoción, es entregarle a Nuestra Señora este humilde regalo que espero que lleve sobre todo ya en la procesión del Viernes Santo»

Finalizó dando las gracias a todos con un saludo especial a la banda de Acotaga.

Y tras esta alocución con aplausos de agradecimiento por parte de los asistentes se cantó el “Salve Regina” y el acto finalizó con la interpretación de otras dos piezas musicales a cargo de Acotaga, “Piedad nazarena” y ”Alma nuestra”, muy aplaudidas.

Antes de retirarse los asistentes Antonio Basanta recordó que con la reapertura del templo éste continúa como cabeza de la parroquia de Dolores, se podrán celebrar todo tipo de actos, incluidos bodas y bautizos, y todos los sábados a las seis de la tarde se abrirán las puertas de la iglesia para celebrar la eucaristía, a partir de los próximos catorce días.

Al final no faltó la foto «de familia».