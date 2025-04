A Deputación estréase en ‘Salón Gourmets’ cun stand repleto de público

Coa campaña “A paisaxe que sabe”, a entidade provincial participa nesta feira internacional de alimentación e bebidas de alta calidade que se celebra en Madrid ata o 10 de abril. Ao evento acuden diferentes produtores locais e restaurantes que protagonizan un programa formado por máis de 40 actividades para promocionar a gastronomía da provincia.

IFEMA convértese na capital mundial da alimentación e as bebidas de alta calidade coa celebración, ata o xoves 10, da 38ª edición do Salón Gourmets. Feira na que participa, por primeira vez, a Deputación de A Coruña, para promocionar a gastronomía da provincia cun stand propio no que están presentes 8 produtores locais na zona de exposición; e polo que pasarán outros tantos para ofrecer presentacións e degustacións, así como 3 chefs e 1 sumiller.

En total, máis de 40 actividades conforman unha programación destinada a “dar a coñecer a nosa provincia a través da nosa gastronomía, que é agora mesmo o noso principal destino turístico”, sinalou o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, “e tamén poñer en valor toda a cadea agroalimentaria facendo un traballo excepcional, dun xeito sustentable tanto medioambiental como económica e socialmente”. “Capaces de crear produtos de elevadísima calidade que posteriormente os nosos restauradores converten en bocados únicos”.

A primeira xornada comezaba o luns 7 no stand co olor a café de Cafés Lúa (Carballo), que ofreceu un almorzo a catro mans con Maruxas de Nata (San Sadurniño). Continuaba coas presentacións e degustacións de galletas Martietas de Fío (Bergondo); A Despensa d´Lujo (Coristanco); Vermú Lodeiros e queixo Galmesán (Arzúa), que ofreceu a súa primeira degustación tras ser nomeado como mellor queixo de vaca de España no 15º GourmetQuesos, campionato dos mellores queixos de España 2025. O primeiro showcooking impartiuno naír González, do restaurante Muelle 43 (Mugardos), que conquistou os padais do público coa ameixa rubia da confraría de Barallobre. A cociñeira mugardesa compartiu fogóns con Antonio Amenedo, do restaurante Pazo de Santa Cruz (Oza – Cesuras), que ofreceu os tradicionais callos de Mondoi, e un cocido contemporáneo.

Vánagandr tamén presentou a súa xenebra, “a mellor do mundo”, do mesmo xeito que o sumiller Alejandro Padín, que impartiu unha ponencia e cata sobre a “IXP Betanzos: os viños máis setentrionais”. O espazo da Deputación conta tamén cun espazo expositivo onde moitos destes produtores, así como A Conserveira e Empanadas Costumes Galicia ofrecen mostras dos seus produtos.

Quedan aínda dúas xornadas de actividades con presentacións, degustacións, showcookings, catas… A cociñeira Alma García, do restaurante coruñés Greca completará durante o mércores 9 e o xoves 10 a programación de cociña en directo, complementando as actividades dos demais produtores e chefs.