A Diputación de A Coruña organiza a III carreira «Os 10.000 Peregrinos»

A Deputación da Coruña presentou en Santiago a terceira edición da carreira «Os 10.000 Peregrinos», unha das grandes citas do atletismo galego, que terá lugar o sábado 5 de abril con saída e meta na praza do Obradoiro. O evento, que conta co apoio do Concello de Santiago e da Federación Galega de Atletismo, aspira a superar os 2.100 participantes da edición anterior.

O acto contou coa participación do presidente da Deputación, Valentín González Formoso, o deputado de Deportes, Antonio Leira, a concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, e o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín.

Formoso, destacou que esta carreira naceu en 2023 co obxectivo de consolidarse como unha proba de referencia dentro do panorama atlético galego. «Queremos que sexa unha carreira para todo o mundo, sen barreiras, onde tanto atletas de élite como afeccionados e familias poidan gozar dunha xornada de deporte no centro histórico de Compostela. Esta é unha proba que non deixa a ninguén atrás», asegurou.

Para esta edición, xa está confirmada a participación de dous campións de Europa: Adrián Ben e Alice Finot, que se sumarán a un elenco de corredores de primeiro nivel. Ademais, a proba manterá o seu formato con tres distancias (10, 5 e 2 quilómetros) e unha andaina, para que todas as persoas, independentemente da súa idade ou condición física, poidan formar parte deste evento.

Formoso subliñou que a organización desta carreira forma parte do seu compromiso por fomentar a práctica deportiva en toda a provincia. «Durante todo o ano promovemos iniciativas como o Circuíto de Carreiras Populares da Deputación, que leva o atletismo a 35 municipios, cunha previsión de superar os 15.000 participantes», lembrou o presidente provincial.

A terceira edición de «Os 10.000 Peregrinos» promete volver ser unha gran festa do deporte, consolidando esta cita como un referente do atletismo galego. «O noso obxectivo é que o deporte chegue a todos os públicos e a todos os concellos», concluíu o presidente da Deputación, animando a toda a cidadanía a participar nesta xornada deportiva e festiva.

Pola súa banda, a concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, agradeceu que a Deputación elixira como sede deste gran evento deportivo “á cidade máis bonita do mundo”. “É unha proba de gran nivel e Santiago sempre responde”, afirmou.

O presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, destacou que “hai moi poucas probas nas que poidamos ver atletas deste nivel, é case a única en Galicia e está chamada a ser unha referencia” e agredeceu “o apoio permanente da Deputación da Coruña ao atletismo galego”.