Un año más se celebró en Ferrol la tradicional «Fiesta de las Pepitas»

Un año más se celebra en Ferrol la «Fiesta de las Pepitas» en la víspera de San José y en la que la música y las canciones a cargo de un buen número de rondallas alegran la tarde-noche ferrolana, en una jornada declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. En este 2025 se decidió adelantar los actos oficiales al sábado día 15 si bien algunas rondallas no dejarán pasar la tarde-noche de la víspera de San José para alegrar las calles ferrolanas-

Acto de hermandad

Los actos comenzarán a las 16.30 horas en el Teatro Jofre, con la tradicional recepción oficial por parte de la corporación municipal de Ferrol, presidida por el alcalde José Manuel Rey Varela , a la representación de la corporación municipal de Mondoñedo, presidida por el edil de cultura y concejal de fiestas, Alberto González Fernández, en este acto, un año más, se reeditan los lazos de hermandad que unen a ambos concellos. También asistieron los rondallistas de honor y las madrinas y el padrino de las rondallas participantes.

Allí tras el saludo y unas palabras de los representantes de ambos concellos se destacó la festividad de la jornada.

«Esta singular y destacada fiesta ferrolana, que data de finales del siglo XIX, rinde cada año homenaje a la música y a las mujeres. La fiesta de las Pepitas atesora ya más de 10 años como Fiesta de Interés Turístico de Galicia y rondallas y en el Ayuntamiento trabajamos intensamente para que sea Fiesta de Interés Turístico Nacional”, expresó el alcalde, que se muestra confiado en que este reconocimiento llegará, conocida “la tradición y sentimiento que nos hace sentir a todos los presentes y a todos los ferrolanos”.

El alcalde agradeció a todas las rondallas y personas implicadas en la celebración de la fiesta este año y también en los pasados, ya que “ellas dedican sus esfuerzos a perpetuar una celebración que durante décadas convertiu el nuestro Ferrol en la cuna de la música tradicional popular”.

Y no faltó la foto de familia en la balconada del teatro Jofre.

Acto institucional

A partir de las 17.00 horas comenzó el acto en el Teatro Jofre el acto institucional. Con las autoridades en el escenario. Ejerció como presentadora la periodista Lucía Rodríguez de la Televisión gallega quien tras saludar a los muchos asistentes al acto dio paso a la entrada, por el pasillo central a las madrinas y al padrino; a los presidentes y presidentas de sus agrupaciones y a los rondallistas de honor, Francisco Javier Hernández, Andrés Íñiguez Balseiro y José Antonio Rodríguez Villares, que entraron a los sones de la pieza musical «Fisterra» interpretada por la rondalla Só Elas.

Seguidamente se proyectó un video donde se recogen los actos de nombramientos de las once madrinas y el padrino en esta edición de 2025. Allí pudimos ver a María del Carmen Pieltain Fernández, de Bohemios; a Esperanza López López, de Sonidos del Alba; a María Ángeles Fernández Blanco, del Club de Campo; Carmen López-Dafonte Sanjuan, de O Son do Mar; María José Pena Orjales, de Añoranzas; José López Suevos Otero, de Só Elas; María del Carmen Ponce Orgales, de Nas ondas do Mar; Nuria Martínez Alcácer, de Cariño; Jezabel Santoro Bellón, Lucero del Alba; Teresa Rodríguez Rañales, de Trovadores de Ares; Licesia Formoso Arias, de Cedeira; y Rosa Varela Varela, de Mugardos.

A continuación el alcalde de Ferrol y el edil de cultura de Mondoñedo entregaron a las madrinas una figura de Sargadelos y el pergamino conmemorativo de esta fecha.

La jefa de protocolo del Concello de Ferrol, Leonor Bermejo Fanjul, fue la encargada de dar lectura al acuerdo de la concesión de las distinciones de este año por el que se homenajea «por su contribución al mantenimiento de nuestra música tradicional» . El comité organizador de la noche de las Pepitas formado por representantes del concello y de las rondallas acordó por unanimidad homenajear a Francisco Javier Hernández Fernández, de la rondalla Añoranzas; a Andrés Ïñiguez Balseiro de la Agrupación Ferrolana Bohemios; y a José Antonio Rodríguez Villares de la rondalla Nas Ondas do Mar.

«Como sabéis gracias a estos rondallistas, que llevan más de 25 años en activo perteneciendo a alguna de las agrupaciones, podemos disfrutar de una tradición de mas de un siglo en nuestra ciudad. Una tradición tan singular, tan nuestra y tan singular que hace posible que la música siga sonando por las calles de la ciudad para celebrar el día de San José» señaló Leonor Bermejo.

El alcalde y la edil de turismo impusieron la insignia y entregaron el título acreditativo del nombramiento mientras se ofrecía un breve resumen de la actividad de cada uno en las rondallas.

Acto de hermanamiento

La presentadora, Lucía Rodríguez informó que seguidamente se procedía a conmemorar la hermandad del concello de Ferrol con el de Mondoñedo, que por acuerdo plenario del 18 de marzo de 2005 se hace siempre coincidir con la Fiestas de las Pepitas.

Tomó en primer lugar la palabra el edil de cultura Mondoñedo Alberto García Fernández, quien se refirió a lo mucho que unen a ambas ciudades, cabezas de la diócesis, creadoras de arte y cultura, en donde nacieron figuras ilustres y que continúan en pleno apogeo.

Alberto González también hizo referencia al 20 aniversario desde que los alcaldes Juan Juncal y Luis Rego “habían sellado esta unión institucional, que es la de la Galicia del norte, y que nació con el objetivo de sumar fuerzas en las reivindicaciones conjuntas, ya que somos un territorio históricamente vinculado desde el punto de vista social, cultural y mismo económico”, afirmó.

El edil mindoniense apoyó públicamente al Ayuntamiento de Ferrol para que “la Fiesta de las Pepitas sea reconocida tal como se merece, con el distintivo de fiesta de interés turístico nacional, por su singularidad y arraigo en esta ciudad y en todo su área de influencia”. Por último, con el fin de promover un turismo de proximidad, entre Ferrol y Mondoñedo, que distan una hora por autovía, el concejal invitó a 60 alumnos de centros educativos ferrolanos a conocer las Covas do Rei Cintolo, un monumento natural que es posible visitar en grupos reducidos.

Por su parte, el alcalde ferrolano recordó que el pasado mes de octubre “acudimos a vuestra casa para festejar As San Lucas, fecha en la que los ferrolanos presentes nos sentimos como un mindoniense más. Un sentimiento que espero sea siempre mutuo, ya que Ferrol, como ciudad hospitalaria y acogedora que es, quiere que os sintáis como en vuestra casa”. “Seguiremos trabajando desde nuestros ayuntamientos para contribuir al progreso de la Galicia del norte y para eso, es vital que sigamos manteniendo vivo este hermanamiento tal y como estamos haciendo hoy”, añadió.

El alcalde expresó su agradecimiento a la comitiva mindoniense y le hizo entrega de un regalo institucional al igual que lo hizo la representación de Mondoñedo.

Finalmente, actuó la rondalla Só Elas tras unas breves palabras del nuevo padrino José López-Suevos Otero y que la presentadora ofreciera un breve historial de esta rondalla, dirigida por Frank Rodríguez , que preside Helga Patiño y que fue constituida oficialmente a principios del año 2019.

Interpretaron «La magnolia» (danza). Letra de Antonio Fernández Torres, música de José Bretóns, y arreglo y adaptación de Frank Rodríguez.; el vals «La aurora«; y el pasacalles «Mar de olvidos«.

Y terminado el acto comenzaron las rondallas a ofrecer lo mejor de su repertoria por las distintas calles del centro, en el Casino Ferrolano y ya a partir de las 19.00 horas en la Plaza de Armas, bajo carpa.

