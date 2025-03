Los límites éticos de la Inteligencia Artificial, a debate en el Campus Industrial de Ferrol

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares, y el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, inauguraron, este jueves 13 de marzo, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, las jornadas sobre Inteligencia Artificial: Análisis de la Racionalidad y Reflexiones Éticas que organiza el Centro de Investigación en Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología (CIFCYT) de la Universidade da Coruña (UDC), en colaboración con la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, bajo la coordinación del catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y profesor de la Facultad de Humanidades y Documentación, Wenceslao J. González.

Entre las personas expertas convidadas a participar en estas jornadas figuran el catedrático de Ciencia Cognitiva del Rensselaer Polytechnic Institute de New York (EE.UU), Ron Sun; el catedrático de Filosofía y Ciencias de la Computación de la Escuela de Finanzas y Gestión de Fráncfort (Alemania), Gregory Wheeler; el catedrático de Ética Empresarial y director del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial de la Technical University of Munich (Alemania), Christoph Lütge; la profesora de la Facultad de Biomédicas de la University of West London (Reino Unido), Paula Boddington; el catedrático de Humanidades de la University of Florida (EE.UU), Cameron Buckner; y el profesor del Centro para Estudios de la Ciencia de la Aarhus Univesity (Dinamarca), Rune Nyrup.

Las jornadas sobre Inteligencia Artificial: Análisis de la Racionalidad y Reflexiones Éticas reúnen, este jueves 13 y viernes 14 de marzo, a cerca de 70 participantes, en su inmensa mayoría, alumnado de los programas de doctorado en Nuevas Perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades, así como de Lógica y Filosofía de la Ciencia. También se inscribió en este evento, estudiantado del grado en Gestión Digital de Información y Documentación, del grado en Relaciones Internacionales y del máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, todos ellos vinculados a la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol.

Completa este listado, profesorado y personal investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la Universidad de Salamanca (USAL).

Ponte Far destacó la importancia de estas jornadas que permitirán profundizar, entre otros aspectos, en la repercusión de la inteligencia artificial en el día a día. “La inteligencia artificial llegó para quedar, está ya incorporada a nuestras profesiones y a nuestras vidas”, aseguró el concejal, “es preciso conocer sus aplicaciones porque, sin duda, pueden acercar muchas cosas positivas a la ya muy tecnificada sociedad actual”.