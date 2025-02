Trabajadores y allegados de usuarios del CAPD Souto de Leixa, en Ferrol, denuncian su mal funcionamiento

Integrantes de la Plataforma Agra do Souto, que forman familiares de los usuarios del Centro de Atención a las Personas con Discapacidad (CAPD) Souto de Leixa, en Ferrol, se han concentrado este jueves ante el edificio administrativo de la Xunta en la ciudad para denunciar el mal funcionamiento del centro y el mal trato que, según denuncian, sufren los usuarios.

Durante la protesta, la familiar de un usuario del centro ha asegurado que en las instalaciones se han producido «violaciones«, además de detallar que en las personas que reciben atención hay «desnutrición» y sufren «frio«. «Estamos recogiéndolos y llevándolos a urgencias, no sé, esperar una llamada para ir a un tanatorio, porque es que ya no sabemos qué hacer», ha añadido.

Los familiares afirman estar «muy dolidos» y sentirse «impotentes ante esta situación» que, en su opinión, va a peor. La misma familiar ha añadido que han reclamado a Política Social, «que saben perfectamente lo que hay en ese centro, y su actitud es que están en ello».

SEGUIMIENTO DE MEDICACIÓN

Además, la misma mujer ha asegurado que «no hay un seguimiento de la medicación de los usuarios, cuando esto no es normal». «Lo que estamos padeciendo los familiares y los usuarios es mucho miedo, miedo de los trabajadores ante esa mala gestión de la dirección del centro que hay«, ha añadido.

Por su parte, Shaila Chao, trabajadora del centro, ha asegurado que en la actualidad los empleados están «esperando a un cambio de empresa, que venga una entidad de carácter social y que se vaya Samain», de grupo Clece. «Llevamos mucho tiempo esperando este cambio y supuestamente el día 15 de febrero debería de saberse quién viene», ha añadido.

Chao a detallado que en el centro «hay poco personal, las instalaciones tampoco son buenas, no hay trabajo en equipo, el ambiente es bastante tóxico ahora mismo, y la situación así no se puede sostener». También ha denunciado que «falta seguridad, con agresiones, no hay mucho control de la medicación y es un cúmulo de circunstancias que hacen que la situación esté como esté ahora».

La trabajadora ha detallado que tuvieron una reunión, junto con representantes de las familias, con Begoña Abeijón, directora xeral de Persoas con Discapacidade, «el día 30 de diciembre, donde se iba a decir supuestamente la entidad social que iba a venir, pero lo que nos comunicaron fue que iba a haber una nueva licitación, que se abría con la aparición de un nuevo convenio».