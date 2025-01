«PSOE Ferrol presenta os seus proxectos concretos para o EDIL do Ensanche»

«Queremos un Ensanche que sexa o corazón social e económico de Ferrol, con oportunidades para todas as familias que o habitan», afirma Ángel Mato, portavoz socialista.

Hai uns días, o Grupo Municipal Socialista presentou a súa proposta de Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL) para o Ensanche. Hoxe dá un paso máis ao detallar os seus proxectos concretos «para transformar o barrio nun modelo de sostibilidade, cohesión social e dinamismo económico». «A iniciativa», según o portavoz Ángel Mato «aborda tanto os retos urbanos como sociais do Ensanche, posicionándoo como un eixo estratéxico para o desenvolvemento de Ferrol».

O plan EDIL presentado polo PSOE incluiría as seguintes actuacións:

«Rehabilitación completa do Centro Comercial Porta Nova, incluíndo a renovación da súa estrutura e o seu aparcadoiro subterráneo, que contará con 350 prazas operativas».

«Renovación integral do Centro Cultural Carballo Calero, mellorando as súas instalacións para usos culturais e comunitarios».

«Reurbanización e renaturalización do Parque do Inferniño, onde se instalará o primeiro parque infantil cuberto de Ferrol, acompañado de melloras no mobiliario urbano e iluminación».

«Creación do parque canino do Palco das Ánimas, un espazo deseñado para o disfrute das mascotas e os seus donos».

«Desenvolvemento do Parque das Vías, un espazo verde paralelo ás vías do tren, xunto cun carril bici que conectará a Estación de trens e autobuses co barrio de San Xoán».

«Humanización do primeiro quilómetro da Estrada de Castela, mellorando a accesibilidade, iluminación e seguridade viaria».

«Humanización da Rúa Manuel Belando, como continuación da Nova de Caranza».

«Humanización das rúas Pintor Bello Piñeiro e Río Castro, para facelas máis accesibles e atractivas para os peóns».

«Conexión da Estrada de Castela co novo bulevar de As Pías, promovendo a integración dos barrios de Caranza, O Bertón, Ultramar e Esteiro».

«Medidas complementarias para fomentar a mobilidade sostible e revitalizar económica e socialmente a zona, incluíndo a creación de carrís bici e espazos peonís».

O PSOE tamén propón «o desenvolvemento dun plan de integración social, con especial atención á infancia e á mocidade, ademais de programas de apoio educativo, cultural e psicosocial para fortalecer a cohesión comunitaria».

Para mellorar a seguridade no barrio, inclúese «a creación dunha delegación permanente da Policía Local no centro Porta Nova, con persoal fixo para reforzar a vixilancia e atención inmediata á veciñanza».

«O plan enmárcase nunha Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL), que permitirá a Ferrol optar a fondos europeos FEDER por un impor de ata 15 millóns de euros para financiar estas actuacións transformadoras».

«Queremos que o Ensanche sexa un modelo de sostibilidade, cohesión social e oportunidades para todos. Invitamos ao goberno local a asumir este proxecto como unha prioridade estratéxica para o futuro de Ferrol», afirmou Mato.