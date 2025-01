A Deputación despide Fitur poñendo en valor a Costa da Morte, “onde comeza todo”

A Costa da Morte protagoniza a programación da Deputación de A Coruña na última xornada de Fitur. O vicepresidente, Xosé Regueira, asistiu onte ás presentacións da CMAT “Costa da Morte, Naturalmente Salvaxe” e a da Asociación de Concellos do Camiño Fisterra – Muxía «Fisterra-Muxía, o camiño que remata no mar», e hoxe tamén a esta última que se promocionou no stand de Turespaña trala exposicion de onte no pavillón de Galicia.

A CMAT, asociación turística da Costa da Morte, falou da “natureza salvaxe” do territorio ante un público que non deixaba de sorprenderse coas imaxes do vídeo proxectado. “Dicía Manuel Rivas que a Costa da Morte é máis que un destino; é un parque temático”, comezou Regueira, “e tiña razón. É máis que paisaxe, gastronomía, patrimonio, cultura… A Costa da Morte ten un encanto intanxible de primeiro nivel. Calquera se sentirá atraído non so polas súas incribles postas de sol ou as súas salvaxes e infinitas praias, senón tamén polos múltiples e únicos acontecementos que alberga e o que é capaz de transmitir a súa xente a través da tradición”.

Regueira animaba, ademais, a visitar a Costa da Morte “en calquera estación, pero eu particularmente elixiría o outono” para descubrir este recuncho. “Din que alí remata o mundo, mais eu creu que é onde comeza todo”.

Durante a presentación do camiño Fisterra – Muxía no pavillón de Galicia, o vicepresidente sinalaba a “singularidade” deste camiño, “que conta con dúas catedrais, a de Santiago e as pedras do santuario de Muxía, e por suposto o faro da fin do mundo, en Fisterra”.

Esta presentación continuou trasladándose ao espazo de Turespaña, onde o deputado Antonio Leira se referiu a este tramo como “único e maxestoso, polo que imos atopar nel, principalmente as súas xentes que vos farán sentir na casa”. Leira tamén puxo en valor o compromiso de todos os alcaldes e alcaldesas dos concellos implicados, “hai un sentir que é o respeto, o coidado, o mimo e a divulgación da esencia do camiño, e aí temos o mellor legado”. O deputado tamén falou do proxecto da Deputación, ‘Arte no Camiño’, que “nos permite recuperar espazos e historias que hai no Camiño”.

Remata así unha nova edición de Fitur, unha feira “que serviu para lanzar a nosa campaña ‘A paisaxe que sabe’ coa que continuaremos promocionando a nosa gastronomía como principal destino turístico”, sinalou Regueira. A próxima parada que fará Turismo da Deputación será Madrid Fusión, onde participará cun stand propio dende o 27 ata o 29 de xaneiro.