O desemprego cae en As Pontes a mínimos históricos

O municipio pechou o ano con 3036 parados, cifra que representa o 3,1% da poboación As Pontes é o terceiro concello con menos paro dos 21 municipios que conforman as comarcas do Eume, Ferrol e Ortegal.

O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, á luz dos últimos datos oficiais publicados pola Xunta de Galicia e o Estado sobre o emprego na Comunidade Autónoma fai un balance positivo dos mesmos, destacando a notable baixa que experimentou o desemprego no municipio ao longo de todo o ano.

Así o rexedor local indicou que “As Pontes pecha o 2024 no limiar máis baixo de desemprego da historia do municipio desde que se contabilizan datos. Hai 306 persoas desempregadas na actualidade, cifra que representa o 3,1% da poboación das Pontes e somos o terceiro concello con menos paro dos 21 municipios que conforman as comarcas do Eume, Ferrol e Ortegal”.

En palabras Gonzalez Formoso o razón desde descenso débese á aposta por As Pontes tanto de empresas locais como de novos proxectos “vimos como moitas das instalacións industriais que estaban pechadas nas Pontes foron adquiridas e postas en marcha por distintas empresas, como poden ser Allied Steel, Intacta, Invenergy ou Prometal que supuxeron un revulsivo na contratación ao que tamén hai que sumar o tirón para o emprego que supuxo Delicias Coruña, empresa que comezou cun persoal de 25 persoas e que conta na actualidade con 200, con previsións de crecemento en 2025.”

O alcalde tamén se mostrou esperanzado e sinalou que “na actualidade os polígonos industriais están ao 90% de funcionamento, pasamos de ter 12 naves baleiras a ter só unha. Vendemos 330.000 metros cadrados de chan industrial en 12 anos e temos esperanzas co chan industrial que quede libre da central térmica. Ademais imos pedir colaboración ao Estado e á Xunta para promover tamén chan industrial na zona do Aparral para dar cobertura a máis proxectos industriais xeradores de empregos”.

Finalmente, González Formoso, apuntou que “desde o Concello confiamos tamén en que os proxectos de industria pesada expostos para As Pontes se vaian consolidando durante 2025, contribuíndo a continuar mellorando as cifras de emprego do noso municipio”