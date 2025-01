A proba ciclista O Gran Camiño 2025 pecha na provincia da Coruña

Valentín Formoso participou en Betanzos na presentación do evento, que reunirá a algunhas das principais estrelas do ciclismo nacional e internacional. A alcaldesa de Betanzos, María Barral, agradeceu a aposta da organización e da Deputación da Coruña para lograr que a veciñanza do seu municipio “poida gozar dunha saída tan espectacular dunha proba tan relevante”

O Gran Camiño 2025, a proba ciclista herdeira da Volta a Galicia, pecharase este ano na provincia da Coruña. Farao o domingo, 2 de marzo, nunha etapa con saída en Betanzos e meta en Santiago de Compostela que será a derradeira das cinco que compoñen o itinerario da proba, con etapas en Portugal e nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Así se desvelou esta semana na presentación da etapa, celebrada no Liceo da cidade betanceira e na que estivo presente o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o deputado de Deportes, Antonio Leira; a alcaldesa, María Barral; e o exciclista e organizador da proba, Ezequiel Mosquera e representantes dos equipos locais Club Ciclista Betanzos e Club Caimanes Betanzos.

Durante a súa intervención, Formoso quixo poñer en valor “a dobre alma” da proba. Unha dobre alma que é “deportiva e histórica, no relativo á vinculación co Camiño de Santiago”. “Sen esta unión ao Camiño sería unha proba moi interesante, pero unha proba ciclista máis. O Camiño de Santiago dálle un importante empaque histórico”, destacou o presidente, para quen o feito de que a última etapa do campionato ciclista discorra entre “a capital histórica do antigo Reino de Galicia e a capital estatutaria actual” convértea na “etapa das capitais” e outórgalle ao evento aínda máis compoñente histórico.

Valentín González Formoso recalcou que “a Deputación sempre está apoiando todos os eventos que axudan a poñer en valor o deporte porque para o deporte fai mellores persoas”. Ademais, quixo agradecer á organización a posibilidade que lle outorgou á Deputación para “facer realidade un pequeno sono para Betanzos, un municipio moi vinculado ao ciclismo”.

Fíxoo despois de que a alcaldesa betanceira, María Barral, recoñecese que a labor da Deputación da Coruña foi fundamental para que o seu municipio conte cunha proba moi “demandada”. “Quero dar as grazas á organización e á Deputación da Coruña por apostar, como sempre, polo deporte, polo ciclismo e por cidades como Betanzos. De non ser por esa aposta quizais non poderíamos contar con probas deste nivel e que a nosa veciñanza poida gozar de algo tan espectacular como a saída dunha etapa dunha proba desta relevancia, que vai moito máis aló da nosa comunidade autónoma”, destacou a rexedora.

Pola súa banda, Ezequiel Mosquera explicou que O Gran Camiño ten a posibilidade de “levar o deporte de primeiro nivel á porta das casas”. “Sobre todo, a porta de casas como as de Betanzos, que ademais de toda a historia que ten e que debemos contar aos de fóra, conta cunha importante tradición ciclista”, engadiu. Mosquera adiantou que a etapa coruñesa non será de montaña nin tampouco contrarreloxo, pero “será moi espectacular”.

Polo momento, o Gran Camiño desvelou que a súa primeira etapa correrase por primeira vez en Portugal, entre as localidades de Maia e Matosinhos e que esta quinta e derradeira etapa do 2025 unirá Betanzos con Santiago de Compostela.

Nas súas catro edicións, O Gran Camiño tense consolidado como a gran proba de referencia do ciclismo galego, reunindo en cada edición a algúns dos principais equipos e estrelas do ciclismo a nivel nacional e internacional, como o danés Jonas Vingegaard, dobre gañador do Tour de Francia e gañador da proba nos últimos dous anos, Alejandro Valverde, Egan Bernal, Richard Carapaz ou o galego Carlos Canal.