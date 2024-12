O Concello de Fene organiza a X edición da Carreira San Silvestre, que este ano, como novidade, trasládase a San Valentín. A cita será o sábado 28 de decembro, a partir das 17:00 horas, dando comezo coa categoría biberóns. Haberá probas para todas as idades, desde pitufos até a categoría absoluta, pasando polas categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 18, e os xa nomeados biberóns.

As inscricións permanecerán abertas até as 23:59 horas do 23 de decembro a través da web www.carreirasgalegas.com. A retirada de dorsais poderá realizarse o día anterior á carreira, o 27 de decembro, no Salón de Plenos do Concello, en horario de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas, ou o propio día da carreira no Pavillón A Xunqueira.

Adán Chao, concelleiro de Deportes, animou á veciñanza a participar nesta cita: “A San Silvestre é unha oportunidade perfecta para despedir o ano facendo deporte e desfrutando dunha xornada en familia. Convidamos a todas e todos a unirse e vivir o ambiente festivo que caracteriza esta proba”.

Logo de dez edicións, a San Silvestre de Fene consolídase como un dos eventos deportivos máis destacados do Nadal na comarca, promovendo a actividade física e a convivencia nunha data tan especial.