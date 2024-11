Emotiva despedida del Comandante General de la Infantería de Marina, en el Tercio Norte, con motivo de su pase a la reserva

“Quiero transmitiros mi más profundo agradecimiento por vuestra profesionalidad, dedicación y el nivel de excelencia que habéis demostrado en todas aquellas actuaciones, en las que la unidad ha tomado parte, dando prestigio a la Infantería de Marina y a la Armada. Ha sido un orgullo y una satisfacción haber sido vuestro Comandante General durante estos años. Termino pidiendoos para mi relevo, el mismo grado de lealtad y dedicación que habéis tenido conmigo”. Así finalizaban las palabras del Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina, general de división Rafael Roldán Tudela pronunciadas en el transcurso del acto militar celebrado en la mañana de este viernes, día 29, en el patio de armas del Quartel de Nuestra Señora de los Dolores del Tercio del Norte. Era su visita oficial a las Unidades en Ferrol y a la vez su despedida por su próximo pase a la reserva el 12 de enero de 2025.

UN SENCILLO ACTO CASTRENSE

Fue un acto sencillo, como todo lo castrense. En el patio de Armas del Quartel se encontraba formada la Fuerza al mando del teniente coronel, segundo jefe del Tercio Norte, Manuel Domínguez Autrán.

Entre los asistentes se encontraban el jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra del Ejército de Tierra, general de división Raimundo Rodriguez Rovaca y el Jefe de la XV Zona de la Guardia Civil general de brigada Miguel Ángel González Arias, a los que acompañaban el comandante director de la Escuela de Especialidades de la Armada de La Graña, capitán de navío José Luís Guevara Romero y otras representaciones de la Armada así como varios miembros “Amigos de la Infantería de Marina”.

A las doce menos diez se incorporó la Bandera Nacional a la formación y diez minutos más tarde llegó al Patio de Armas el Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina general de división Rafael Roldán Tudela, acompañado por el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; y el coronel del Tercio Norte, Antonio Palmero Romero.

Tras rendirle los honores de ordenanza el general Roldán pasó revista a la fuerza, saludó a los asistentes y pronunció unas palabras.

DISCURSO DEL COMANDANTE GENERAL

“En primer lugar, mi recuerdo para aquellos compañeros que nos dejaron y que ya no están entre nosotros, y para los que no están presentes en este acto por estar en embarcados a bordo del “Cantabria”, “Meteoro” y “Vigía” o desempeñando una comisión de servicio.

Como ya sabéis, el próximo 12 de enero pasaré a la reserva y dejaré de ser vuestro Comandante General, cerrando mi carrera militar de más de 44 años de servicio”.

Hoy me despido de vosotros, de la Fuerza de Protección y de este Tercio del Norte, heredero de los famosos Sexto y Segundo Regimientos, que tantas glorias han dado al Cuerpo y de lo que tenéis que sentiros especialmente orgullosos”.

Recordó “Estos años que han sido especialmente intensos para vosotros”

“Celebramos los 20 años de la creación de la Fuerza de Protección, sin duda un acierto orgánico, que ha permitido unificar criterios, material, ejercicios, doctrina,técnicas y procedimientos, en una materia tan sensible como es la Seguridad.

Constituís un referente no solo con los otros Ejércitos sino también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Se refirió a la participación de los Equipos Operativos de Seguridad en las Fuerzas Navales como de la OTAN, en el Despliegue Africano y en el OPLAN MARCO, contabilizando más de 1000 días embarcados, así como la actividad en tierra, con la misión permanente y diaria de proporcionar seguridad y protección en las Instalaciones de la Armada. Como ha sido con ocasión de la participación en la seguridad de los Juegos Olímpicos de París, “donde habéis destacado por vuestra profesionalidad y eficacia, y por lo que os felicito”.

Proximidad a la ciudadanía

“Si la parte operativa es importante, también lo es la proximidad con la ciudadanía, de la que procedemos y a la que nos debemos. Conciertos absolutamente extraordinarios, que he tenido ocasión de presenciar, y Juras de Bandera para personal civil, son claros ejemplos de la difusión de la cultura de la Defensa, que muestra la austeridad, marcialidad y sacrificio que representa la esencia del Cuerpo “.

Soy consciente del esfuerzo que realizáis con una dotación reducida, pero seguiremos incrementado los efectivos de la unidad como ya está sucediendo. Seguirán las mejoras en la infraestructura de habitabilidad, para mejorar vuestra calidad de vida, y las dedicadas al adiestramiento. Recuperando esta joya arquitectónica, este edificio emblemático de Ferrol, elegante, armonioso, austero, imponente…con sus más de 250 años, el acuartelamiento más antiguo de España en servicio activo y ocupado permanentemente por una unidad del Cuerpo. Así mismo, seguirá la recepción de material moderno para mejorar el equipamiento de la unidad”.

Despedida

“Aprovecho ahora, ya que no tendré ocasión para hacerlo cuando termine su periodo de mando, para despedir a vuestro General, el General Manuel García Ortiz. Nos conocemos desde que compartíamos vecindad en los barracones del Tercio de Armada, casi 34 años, trabajador incansable, y del que quiero destacar su compromiso, dedicación permanente al servicio, responsabilidad en el ejercicio de sus cometidos, iniciativa y eficacia, anteponiendo siempre el interés general al suyo propio. Mi General, Manuel, te adelanto mi enhorabuena y te deseo mucha suerte.

También de vuestro Comandante, el Coronel Antonio Palmero, con el que he tenido la suerte de coincidir con él recientemente, como Comandante de Grupo de Apoyo de Servicios de Combate del Tercio de Armada y antes de tomar posesión aquí como Secretario en mi Cuartel General. Destaco tu profesionalidad, entrega, sacrificio, dedicación, espíritu de equipo y eficacia. Acabas de empezar tu mando, pero estoy plenamente convencido de que lo harás de forma excelente”.

Finalizaron estas palabras con el “Gritad conmigo, ¡Valientes por tierra y por mar”, “Valor y disciplina”, que fueron coreados por todos los asistentes.

BESO A LA BANDERA

Terminadas sus palabras el general Roldán se desplazó hasta la formación y allí besó, como despedida, la Bandera Nacional del Tercio del Norte.

Seguidamente los integrantes de la Fuerza en alta voz recordaron el séptimo mandamiento del decálogo de la Infantería de Marina, “Como Infante de Marina mi misión será sagrada. En su cumplimiento venceré o moriré”.

Y ya para finalizar el acto se cantó el himno de la Infantería y tras la retirada de la Bandera Nacional la Fuerza desfiló ante las Autoridades.

DECLARACIONES A GALICIA ÁRTABRA

Finalizado el acto el general Rafael Roldán atendió amablemente a las preguntas que le formuló el director de Galicia Ártabra.

-GAC.-La primera pregunta y obligada..la despedida.

-RRT.-”Si, todo llega, y muy sentida porque soy un privilegiado, he tenido la inmensa suerte de llegar al cenit de mi carrera dentro del grupo de la Infantería de Marina y han sido casi cuatro años en los que he estado desempeñando el cargo actual, con muchas responsabilidades, lógicamente de todo lo que ha sido lo referente a la preparación y el adiestramiento de todas nuestras Fuerzas, las que han salido a misión, y las que están ahora mismo desplegadas y eso cuando ves los resultados y ves lo que están haciendo por ahí fuera, y el reconocimiento de la sociedad española te llena de íntima satisfacción y para mí es una de las cosas que me llevo conmigo”.

-GAC.- ¿Y destacar de estos cuatro años?

-RRT.-”Bueno..la ilusión y la preparación de la gente y esa vocación que tienen, ese afán de servir a la sociedad española, es con lo que me quedo, con esa esencia del infante de Marina, servir “.

-GAC.-Por cierto, estando aquí en Ferrol, ¿cómo encontró, en que situación está, el Tercio del Norte?.

-RRT.-” Es una unidad muy profesional y la verdad es que disfruta de la joya arquitectónica de lo que es la arquitectura militar en España, este magnífico Quartel de Nuestra Señora de los Dolores . Y siempre ha mantenido ese espíritu de servicio, ese espíritu de sacrificio, esa labor callada que hacen los infantes de Marina .

De hecho eso lo demuestra lo que he comentado en mis palabras ante la Fuerza en mi discurso de despedida, esa tarea que es el esfuerzo de expedicionario que está haciendo nuestra Unidad. Estamos hablando de cerca de mil días en un periodo de mando, al que me he referido como Comandante General y esto habría que extrapolarlo a relevos anteriores. Eso es la esencia del Cuerpo, ese afán, esa característica de una fuerza expedicionaria para estar allí donde nos necesitan, y en eso está nuestra gente del Tercio Norte”.

-GAC.-Pero..en la Infantería de Marina ¿faltan algunas cosillas no?

-RRT.-”Si, ahora estamos en plena renovación de lo que eran nuestras capacidades obsoletas, vamos a sustituir los vehículos anfibios de asalto, eran mecanizados de cadenas que ya en un momento determinado, con más de cincuenta años, no pueden estar dando las mismas prestaciones que tenían en un pasado. Estamos ya hacía un vehículo nuevo, es una CV que es el que tienen ahora mismo en servicio los marines, que para nosotros es una referencia, y seguiremos mejorando también nuestras capacidades en lo referente a potencia de choque, como pueden ser unos vehículos de ruedas con cañón de 120. Por ahí es por donde nos estamos moviendo en estos momentos y por supuesto todo lo que es la renovación del equipo individual del combatiente que estamos llevándolo a muy buen ritmo y del que estoy francamente satisfecho “.

-GAC.-Y general…la pregunta más que obligada, ¿Y a partir de ahora qué?. ¿Hacia donde?, ¿Qué hacer?.

RRT.-”Bueno pues..servir a España en cualquier sitio, esté o no esté con destino en reserva, o en mi casa. Siempre manteniendo ese espíritu del infante de Marina que es lo que me ha movido toda mi vida y allí donde me necesiten..allí estaré “.

–ooOoo–

Y terminamos con un apretón de manos en el que iba incluida la moneda del recuerdo, un moneda de intercambio y dando las gracias a Galicia Ártabra por la labor de difusión de todos los temas referentes a la Armada. Una moneda en la que se recoge el lema de la Infantería de Marina “Valientes por tierra y por mar desde 1537”.