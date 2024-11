Ares recibe preto de 3M€ para o Mosteiro de Santa Catalina

Boas novas en materia urbanística para o municipio aresán: o Goberno de España vén de resolver definitivamente as liñas de axuda do Programa de Mellora da Competitividade e Dinamización do Patrimonio Histórico con uso turístico, nas que o Concello de Ares resultou seleccionado como 1 das 79 administracións de todo o Estado beneficiarias desta subvención.

Así, Ares recibirá un investimento de 2.999.998 euros para mellorar e impulsar un dos tesouros patrimoniais da vila, o Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, grazas a estes fondos procedentes do Ministerio de Industria e Turismo, enmarcados dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

E co foco posto nesta concesión da liña de axuda –un 100 % do solicitado polo Concello–, a subdelegada do Goberno en A Coruña, María Rivas, visitou o Mosteiro de Santa Catalina xunto co alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias, a concelleira de Urbanismo, Olimpia Marcos, e a edil de Cultura, Alma Barrón.

As autoridades institucionais supervisaron así o estado do cenobio aresán, no que se actuará proximamente seguindo a estratexia de dignificación e posta en valor que leva aplicando o goberno local ao longo das últimas lexislaturas.

Actuacións para a dignificación do Mosteiro

Na información proporcionada dende a área de Urbanismo destaca as múltiples posibilidades de intervención que se abrirán con estes fondos: substituíranse e repararanse as cubertas, traballarase nas carpinterías, promoveranse intervencións de mellora da accesibilidade na sala principal e antesala, haberá unha restauración do retablo e das pinturas murais, reformas nos aseos… entre outras accións contempladas dentro da planificación inicial.

En esencia, o conxunto de proxectos a executar serán fundamentais á hora de avanzar na senda de dignificación dunha das xoias arquitectónicas da comarca de Ferrolterra. As futuras intervencións sumaranse progresivamente ás xa executadas polo Concello, que van dende a recuperación do Cabido de Montefaro á rehabilitación dunha dasfachadas e da cociña ou a incorporación de toda unha estrutura de

iluminación ornamental nocturna.

Coma peche, dende o Ministerio de Industria e Turismo explicaron que a selección dos 79 proxectos se baseou en criterios de “calidade e potencialidade turística”, amais da súa “viabilidade” na execución.