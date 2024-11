Inaugúrase en Narón o Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia

O Centro de Interpretación dos Muíños Indutriais de Xuvia (CIMIX) está xa aberto á cidadanía en xeral. As instalacións acolleron o xoves 21 o acto de inauguración oficial, presidido pola alcaldesa, Marián Ferreiro, e no que participaron tamén o presidente e o vicepresidente daDeputación da Coruña, Valentín González e Xosé Regueira, respectivamente, edís da corporación local e persoal das empresas que traballaron na rehabilitación e na musealización do muíño de Xuvia.

Ao inicio da convocatoria a alcaldesa deu a benvida aos asistentes a esta inauguración e posteriormente deu paso a un vídeo no que se resumen os traballos realizados para recuperar a construción. Ao remate da proxección, Ferreiro tomou novamente a palabra para repasar os trámites realizados dende o Consistorio para poñer en valor esta xoia do patrimonio local, adquirida no ano 2009 cun desembolso de 311.000 euros.

Tras unhas primeiras obras de consolidación no tellado e muros, executadas no ano 2010, procedeuse a traballar no proxecto de rehabilitación integral da construción, iniciado no ano 2021 e que supuxeron un desembolso de 1,6 millóns de euros cofinanciados por fondos europeos, a través do programa EDUSI, a Deputación da Coruña e o Concello de Narón. A última intervención foi a musealización, cun investimento de 239.000 euros e tamén cofinanciada polo Concello e fondos da Unión Europea.

En conxunto, a actuación supuxo un investimento de preto de 2,8 millóns de euros, dos que o Concello de Narón aportou case 1,5.

A rexedora local recordou que esta construción do século XVIII foi construído polos empresarios franceses Juan Lestache e Francisco Bucau, chegando a ser o principal muíño fariñeiro de España na súa época. Así mesmo, agradeu o traballo de todas as persoas implicadas na recuperación deste muíño, tanto persoal do Concello -exalcaldes, edís e persoal funcionario- como das empresas adxudicatarias das diferentes actuacións levadas a cabo.

O Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (CIMIX) – www.cimix.gal– abrirá a partir de agora as súas portas os xoves de 10:00 a 14:00 horas e os venres, sábados e domingos de 10:00 a 14:00 e dende as 16:30 ata as 20:30 horas.

Na xornada deste sábado 23 coincidindo co Día de Narón, festividade local, poderase acceder de balde ás instalacións, ao igual que en determinadas datas, como o Día Internacional dos Museos, que se conmemora cada 18 de maio. No resto das xornadas o prezo da entrada xeral será de 3,30 euros por persoa, contemplándose reducións do 50% para familias numerosas, maiores de 65 anos, titulares do carné xove e persoas con diversidade funcional e/ou dependentes e acompañantes no caso de que se acredite a súa necesidade.

Na ordenanza que regula a prestación patrimonial polo acceso e utilización do CIMIX tamén se contempla a posibilidade de alugar espazos para determinados actos.

A alcaldesa da cidade destacou tamén no acto a importancia da colaboración entre administracións para levar a cabo actuación que requiren dun investimento tan importante como foi o caso do muíño de Xuvia, agradecendo a implicación da Deputación neste proxecto.

Finalmente, Ferreiro e os representantes da Deputación, Valentín Gonzlález e Xosé Regueira, descubriron a placa inaugural do CIMIX para, a continuación, iniciar xunto co resto de asistentes unha visita guiada polas instalacións, a cargo da empresa que xestionará as instalacións.