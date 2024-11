AGFA do Eume e Concello de San Sadurniño ofrecen un curso de poda de inverno

A AGFA do Eume e o Concello de San Sadurniño continúan traballando para mostrar as posibilidades de desenvolvemento que ofrece a actividade frutícola. Nese camiño, a entidade acaba de abrir o prazo de inscrición nun curso de oito horas de duración que estará centrado nas técnicas de poda e guiado das árbores.

A actividade, que será gratuíta para veciñanza de San Sadurniño ou socia da AGFA, desenvolverase na Casa da Xuventude o venres 29 e o sábado 30 de novembro. Hai que inscribirse no 635 013 323.

Da parte formativa encargarase o técnico Ignacio Bellas Castro, quen fará durante o primeiro día, de 16:00 a 20:00h, unha introdución ao sector froiteiro, ademais de proporcionar coñecementos teóricos sobre as técnicas de poda en relación cos sistemas produtivos elixidos.

Ao día seguinte, de 10:00h a 14:00h, a actividade do curso trasladarase á horta de conservación de castes autóctonas Carlos Fornos, onde se verán exemplos de podas de formación, de fructificación e de renovación das árbores en época invernal, momento no que se produce un parón biolóxico nas plantacións.

O curso encádrase no convenio de colaboración subscrito entre o Concello e a Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume . Por este motivo a inscrición será gratuíta tanto para a veciñanza de San Sadurniño como para as persoas socias da AGFA do Eume, mentres que para o resto de participantes o prezo será de 40 euros (que se pagarán o primeiro día).

Hai que anotarse no 635 013 323 antes do día 27 de novembro.