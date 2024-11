Presentada la“Aportación Heroica de la Escuadra de Ferrol en Trafalgar”, de Manuel Sánchez-Moraleda

Hace unos días se presentó en la Sala Carlos III de la Fundación Exponav la publicación titulada “Aportación Heroica de la Escuadra de Ferrol en Trafalgar”, de Manuel Sánchez-Moraleda y López, patrocinada por el Ayuntamiento ferrolano. El acto, estuvo presidido por el Almirante Jefe del Arsenal,Gonzalo Villar, junto con el concejal de Cultura, José Ponte Far.

Tras la presentación, a cargo del Concejal de Cultura el autor condensó en unas palabras el objetivo y alcance de la obra, el resultado de dos años de investigación en los archivos de la Armada. Reconocimiento y homenaje a los 233 hombres que han podido ser identificados, sin distinción de grado o clase y que, embarcados en la Escuadra armada y pertrechada en Ferrol, participaron en la Batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, y fallecieron en aquellas aciagas jornadas.

Sánchez-Moraleda señaló que «Desde hace mucho tiempo me llamó la atención que en los múltiples libros que se han escrito sobre Trafalgar no aparecían más nombres que los de los jefes, oficiales y guardiamarinas. Los demás estaban sin identificar, y por los demás me refiero a miles: marineros, grumetes, pajes, artilleros, soldados de infantería… Por ningún lado estaban sus nombres y considero que el hecho histórico es una unidad, es decir, no es obra de una decena de hombres, sino de 12.000».

Indicó que » Eso me llevó al Archivo central de Marina de El Viso del Marqués y trabajé con la documentación existente todo lo que pude. Logré solo algo más del 40% de mi objetivo, porque saqué 233 nombres del personal, sin distinción de categoría, que había fallecido en la batalla. A pesar de no completar los 557 que murieron de la Escuadra de Ferrol, me parecía que era un deber y una obligación que tenía con ellos de hacerlo público y de ahí mi aportación“Aportación Heroica de la Escuadra de Ferrol en Trafalgar” .

Finalizó manifestando que «En la extensa bibliografía existente, sólo aparecen citados como bajas los mandos más relevantes del combate naval, por lo que ésta sería la primera vez conocida que, fruto de un intenso trabajo de investigación se citan nominalmente a componentes de clases subordinadas, pajes, marineros, infantes de marina, soldados, maestranza, etc. Honor y gloria para ellos».

Manuel Sánchez-Moraleda

Manuel Sánchez-Moraleda y López (Sevilla, 1940), marino e investigador, capitán de navío (r) de la Armada.

También fue Comandante Director de Escuela de Energía y Propulsión (1994- 97), director de la Cátedra Jorge Juan (1998-99).

Es colaborador de la Revista General de Marina y de Ferrol Análisis, y autor de varios libros entre ellos «La Escuela de Máquinas del Cantón de Molíns-Crónica de 1939 1982» e «Ingenieros Navales y Maquinistas de la Armada Ferrol 1915-1932»