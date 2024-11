Ferrol en Común organiza con motivo do 25N o obradoiro “O que non se ve”

Ferrol en Común organiza co motivo do 25N un Obradoiro de reflexión aberto, dinámico, participativo e de acceso libre, sobre “O que non se ve” das violencias machistas, no Ateneo Ferrolán o día 29 de novembro ás 18:30 horas.