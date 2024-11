A alcaldesa de Narón entregou os diplomas do curso de Operador/a de guindastres de taller

O Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara, acolleu na mañá deste venres o acto de entrega de diplomas dunha das edicións do curso de Operador/a de guindastres de taller: ponte guindastre, pórtico e semipórtico, integrado no Programa Municipal de Formación.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, e a concelleira de Formación, Natalia Hermida, entregaron os diplomas –o municipal e o homologado pola Fundación do metal- ás once persoas que remataron esta acción formativa, na súa primeira edición, do 14 ao 30 de outubro.

Ferreiro interesouse por coñecer de primeira man, a través do alumnado, a valoración que realizan deste curso, do que actualmente se está impartindo nas citadas instalacións municipais unha segunda edición, que rematará o

vindeiro día 20 deste mes. O curso constou de 66 horas, en cuxa parte teórica se abordaron temas como a normativa, o operador de guindastre, coñecementos xerais de mecánica, tecnoloxía de aparatos de elevación, emprego dos aparatos de elevación e normas de seguridade, a manipulación de materiais e os controis, mantemento e avarías, entre outros.

A rexedora local felicitou ao alumnado que rematou esta acción formativa, animándoos a facer uso dos recursos e ferramentas á súa disposición no Concello a través dos servizos de formación e emprego permanentes.