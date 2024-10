El pleno de Ferrol aprobó la congelación de las tasas y actualización del IBI, para el 2025

En un pleno extraordinario de la corporación municipal de Ferrol celebrado este lunes, día 21 de octubre, fue aprobada con los votos a favor del gobierno local y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE, BNG y FeC la modificación de la ordenanza fiscal nº1 reguladora del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) así como la congelación de las distintas tasas municipales.

Fue un pleno realmente corto, comenzò a las dos menos veinte de la tarde y duró poco más de media hora. Se trataba de un único punto en la orden del día y ya se preveía su aprobación dada la mayoría que tienen los populares así como también, pues ya lo habían expresado anteriormente, el voto en contra de los tres grupos de la oposición

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, fue la responsable de presentar la propuesta indicando que “antes de presentar los presupuestos del 2025 lo primero que hay que hacer es actualizar las ordenanzas fiscales para equilibrar los ingresos y gastos para poder pagar los gastos corrientes, que se dispararon en los últimos ocho años”. Sanjurjo lamentó que los dos anteriores gobiernos batieran récords, pero en negativo, sobre cómo dejaron las cuentas. “el gasto corriente pasó de 40 millones de euros en el 2020 a 50 millones de euros en el 2021 y 59 millones en el 2022, diez millones por año, esto es una consecuencia de no hacer presupuestos y de no tener gestión económica”. La concejala de Hacienda recordó el informe de la Intervención municipal de abril del 2023 alertando de esta situación, textualmente dice “se está casi a agotar el remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible, cuando se encuentran sin cubrir con crédito necesario y suficiente compromisos debidamente adquiridos de contratos en vigor y otros gastos de personal. (…). La ejecución presupuestaria del ejercicio, y el grado de ejecución que se refleja, indica que, de no existir otros ingresos extraordinarios, es probable que los ingresos corrientes difícilmente lleguen a cubrir los gastos corrientes”.

Debido a esta situación, el Gobierno local tomó la decisión de congelar los impuestos. Así, se congelan el IBI rústico, el IAE, el ICIO, las plusvalías, el rodaje y se mantendrán todas las bonificaciones. Se actualizará el IBI de categoría urbana, que pasará del 0,63% al 0,69%, inferior en todo caso al del año 2004 (0,70%). Esta decisión conlleva que el recibo medio del IBI subida 24 euros al año. Y también se actualiza el IBI de características especiales (que pagan, por ejemplo, la Autoridad Portuaria, la autopista y grandes propietarios), que pasará del 0,8% al 1,3%. “Congelamos los impuestos y congelamos las tasas, todas las tasas y no pondremos nuevas tasas como hacen otros ayuntamientos”, insistió la edila de Hacienda, Susana Sanjurjo.

«Llevamos tres presupuestos en un año y medio frente a dos en ocho años cuando gobernaba la oposición » insistió Sanjurjo. Hizo alusión a las multas «no freimos de ellas como se hacía hasta hace poco y encima en el 2025 tendremos que empezar a devolver el crédito que dejaron».

Jorge Suárez, de FeC indicó en sus dos intervenciones lo que dijo la edil de Hacienda calificándolo de «trola en tan poco tiempo, una versión torticera de los últimos años»y aludió a otras subas del PP como la de comedores escolares o la del agua. «Traen una subida pura y dura y le recuerdo-dijo a Sanjurjo- que las multas son para garantizar la seguridad viaria».

«Es triste que la Xunta dejase abandonado Ferrol en los anteriores ocho años y ahora comience a invertir , todos son brotes verdes»

En sus turnos de intervenciones Ivan Rivas, del BNG, destacó que el PP lo que busca es favorecer a los que mas tienen y mantener privilegios. Dijo al alcalde que «no tiene escrúpulos» «Usted ha decidido incrementar el coste del recibo del agua, los costes de comedores escolares o admitir el canon de Sogama sin pedir explicaciones«. Continuó con lo de rebajar los impuestos a las grandes empresas y a los grandes propietarios, sin olvidarse del ataque por el tema de impuestos a Defensa, Navantia y a la Autoridad Portuaria.«Opa impuestos»

Ángel Mato por su parte pidió solucionar problemas como el referente al agua de Narón o que se haga una revisión catastral sin olvidarse de que «once asesores suponen medio millón de euros al año», asimismo recordó que no se está cobrando el IBI y el agua al hospital «Ribera Juan Cardona» y «Si hubo incremento en gasto corriente es porque en esta ciudad se trabajaba».»Ignoran las necesidades de las familias ferrolanas».»Hay que tener las ideas claras.»

Y Susana Sanjurjo en su intervención final dijo dirigiéndose a Mato «¡se le ocurren las ideas ahora, que pena!». «Todo lo que está ocurriendo es consecuencia de la falta de gestión política y económica. Con FeC, cero ordenanzas y un presupuesto; con el PSOE cero ordenanzas y medio presupuesto»

«Por cierto– finalizó su intervención- Ferrol es la ciudad de Galicia que tiene menos asesores, les invito a una junta de portavoces para rebajar su número, recuerden que ustedes también los tienen».

Finalmente se aprobó el punto de la orden del día con los 13 votos a favor del grupo popular y los doce en contra de los tres grupos de la oposición