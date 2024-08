Gerard Casas fue presentado como entrenador de O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol ya ha arrancado sus motores y este viernes tenía lugar en el Pabellón de A Malata la presentación oficial de Gerard Casas como nuevo entrenador del equipo en esta temporada #Patodos, acompañado por parte del secretario, José Naveira y del director deportivo, Melo.

La entidad ferrolana empieza “una etapa nueva y de futuro” afirmaba el secretario José Naveira, con un equipo basado en “jugadores jóvenes, que vayan creciendo para en un futuro poder estar arriba”, en la que el entrenador “no tendrá ninguna presión, no tenemos prisa por ascender, aunque si lo podemos lograr a final de temporada lo vamos a intentar.”

En esta nueva etapa de O Parrulo Ferrol se apuesta por una persona que llega del fútbol sala asiático “y la anterior vez, con Héctor Souto, nos salió bien”, además de contar “con muy buenas referencias de su trabajo.”

Melo: “Gerard Casas es la principal pieza de este proyecto”

El director deportivo de O Parrulo Ferrol, Melo, destacaba los “buenos resultados” que ha tenido Gerard Casas en estas últimas temporadas en el extranjero. Reconocía que desde la primera toma de contacto con el técnico “todo ha ido muy bien tanto por una parte como por otra”, siendo su incorporación “la principal pieza de este proyecto” en una plantilla “muy joven, con muy buen grupo y mucho talento”, por lo que espera que con trabajo y esfuerzo “poder sacarle el máximo rendimiento”, con el objetivo de hacer un proyecto “para ser estables en el tiempo y no ir temporada a temporada”, con un equipo “pensando en el futuro, esperamos que los resultados lleguen lo antes posibles y con unos buenos cimientos.”

Gerard Casas: “No me costó decidirme venir”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, reconocía que llevaba seis años en el extranjero “con el objetivo de volver a España y poder entrenar profesionalmente”, estando “contento y agradecido con el club” y su perfil “cuadra mucho con lo que pedía el club”, con una plantilla “rejuvenecida a la que quieren darle estabilidad” y a nivel de resultados “cuando sea poder estar arriba”, reconociendo que estaba “contento” con los jugadores.

Su llegada a O Parrulo Ferrol también fue posible gracias a las referencias de dos ex entrenadores del club como son Diego Ríos y Héctor Souto “que son dos muy buenos amigos míos, me ayudaron mucho y me hablaron muy bien del club como personas, que me dejarían trabajar en un club pequeño y muy familiar”, con un proyecto deportivo “que era perfecto para mí”, con una plantilla “joven y con muchos jugadores con ganas de crecer y mucha ambición”, por lo que “no me costó mucho decidir.”

En esta presentación, Gerard Casas confirmaba que Rubén Orzáez e Iván Rumbo serán los capitanes del equipo en esta nueva temporada y son los jugadores “más contentos con este proyecto deportivo”, destacando que son “líderes muy positivos y estoy muy contento de que vayan a ser los capitanes, dándonos ese equilibro de experiencia, junto con Víctor Montes”, en una temporada en la que no estará Adri tras retirarse del fútbol sala profesional “y será un cambio muy grande, lo que obliga a hacer un reseteo, en la que no habrá la obligación de clasificarse al playoff, aunque desde el día uno vamos a querer estar arriba, construyendo unos cimientos sólidos a dos, tres o cuatro años.”

En las últimas semanas el entrenador fue hablando por teléfono con todos los jugadores “y todos ellos me transmitieron muchas ganas, prevén un trabajo muy bueno durante toda la temporada, aunque luego la pelotita nos pondrá donde nos pone”, aunque tras estas dos primeras sesiones “se ha respirado muy buen ambiente, con muchas ganas de competir y la primera toma de contacto ha sido muy buena.”

A Gerard Casas le gusta que su equipo “presione a toda la pista, jugar bien y que el aficionado disfrute” por lo que era su responsabilidad “intentar hacer un juego bonito y que se sientan identificados con nosotros, porque sin la conexión con la afición un equipo pierde muchísimo.”

Este sábado los ferrolanos ya tendrán su primer test de pretemporada visitando a La Bañeza “y yo le he pedido al club jugar muchos amistosos, siendo esta la mejor manera de entrenar”, aunque para este primer partido “hemos trabajado poco el modelo de juego con tan solo dos entrenamientos, pero estoy muy contento de tener ya un partido y tener una situación real, para así seguir conociendo a los jugadores y poder hacer rotaciones de manera natural.”

Al mismo tiempo, confirmaba que la plantilla está “cerrada” para empezar la liga, aunque con la única duda de Keita “que sería el jugador 14 de la plantilla, con el problema de visado que tiene en inmigración y ojalá podamos contar con él antes del inicio de liga.”