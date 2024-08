Celebración de la XVII Bandera Concello de Ares

El domingo 11 de agosto, vecinos y aficionados podrán ver el desempeño de la tripulación local del Club de Remo, un evento deportivo para que todo el municipio disfrute y se ilusione con la temporada de la Santa Olalla de Lubre.

La concejala de Deportes, Alma Barrón, el presidente de la Liga Gallega de Traineras, Javier Rodríguez, representantes del Club de Remo de Ares han presentado en el paseo marítimo la próxima cita deportiva que recalará en la localidad: la XVII Bandeira Concello de Ares, un encuentro ineludible para los aficionados al remo y del equipo local.

Toda la villa «remará de la mano» el próximo 11 de agosto, a las 17:00 horas, desde el entorno del puerto en esta prueba inscrita dentro de la Liga LGT que, sobre todo, ilusiona. Porque la tripulación aresana cosecha una marea de buenos resultados con mucha gente de la casa y dejando patente, regata tras regata, la capacitación y talento de sus remeros.

En el marco del acto Alma Barrón alentó al vecindario a “volcarse coa Santa Olalla e tinguir o municipio de azul, porque ese é o mellor xeito de recoñecer o traballo do Club de Remo, que segue amosando o seu sentido do esforzo e da humildade”. Barrón también puso la mirada en la cantera de remeros, enfatizando “que a bravura xabrenta está tamén no futuro, e esa é unha das mellores novas”.

El presidente del Club de Remo Germán Sánchez, que también estuvo presente en el acto destacó la importante presencia de gente de Ares en la trainera, con “catro cativos que subiron novos e que son exemplo da calidade da nosa canteira”. Y deja un espacio para dedicarle palabras a los vecinos del municipio: “á veciñanza só se lle pode dar as grazas, porque está totalmente volcada co remo. Son o primeiro en saber que o domingo en Ares non se colle, e aí só se pode sentir orgullo”.

De hecho, celebrar el remo seguirá siendo, bandera tras bandera, un motivo para que los aresanos salten a la calle y disfruten del presente y futuro de la Santa Olalla.