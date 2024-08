Ortigueira programa un interesante agosto cultural

El mes de agosto llega cargado de actividades culturales a Ortigueira, en la villa recala la exposición “Cimentos”, de la artista Carmen Chacón que se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.

Otra exposición, promovida por la Deputación da Coruña a través del XVIII Certame Isaac Díaz Pardo de Artes es una muestra que consiste en un vídeo, del artista Berio Molina, titulado “erre melón”, en el que se investiga sobre el lenguaje y los problemas de comunicación en el mundo actual. Estará en Ortigueira hasta el 11 de septiembre.

La actividad será frenética durante este primer fin de semana del mes. La sexta edición del Festival Habaneras e Canción Mariñeira dará comienzo este viernes 2 y se extenderá hasta el sábado 3, la misma traerá de vuelta los trajes clásicos a las calles de Ortigueira. Además, habrá pasacalles y conciertos en el Cantón y la plaza Isabel II.

Asimismo este sábado 3, se inaugurará el ya tradicional outlet que organiza ACO Ortigueira en colaboración con el Concello. Las ofertas llegarán a los jardines Julio Dávila y estarán disponibles hasta el domingo. Para cerrar esta intensa jornada cultural, a las 23:00 horas tendrá lugar el Baile dos Xardíns, de la mano del grupo Clave 2.

Desde el martes 6 al lunes 19, el Aula CeMIT acoge un campamento digital para jóvenes de 9 a 13 años. Es totalmente gratuito y formarán a los y las adolescentes en competencias digitales. En este sentido, el jueves y viernes 8 y 9 de agosto se desarrollará en el Aula CeMIT otro taller relacionado con la tecnología, en este caso con la robótica. Está dirigido a jóvenes entre 8 y 15 años y el horario será de 9:30 a 14:00 horas.

El martes 13 de agosto, a las 12:00 horas en la Biblioteca, el Teatro Calavera ofrece un pase gratuito de su función de cuentacuentos “Animaladas”, dirigido a público infantil a partir de 3 años. Al día siguiente, se celebrarán dos actos de homenaje al ilustre ortegano Luis Alonso Santiago: el primero será a las 12:00 h en la Biblioteca, donde se inaugurará una exposición en su honor; mientras

que a las 20:30 h en el Teatro da Beneficencia, tendrá lugar una mesa redonda sobre su figura.

El jueves 15, a las 19:00 horas en la Alameda, Peter Punk interpretará su última función, “Con lingua propia”, un espectáculo que combina técnicas circenses con un humor adaptado a la realidad y a la lengua gallegas. Además, el viernes 16 a las 21:00 horas en el Teatro da Beneficencia se representará la obra teatral “All you need is war”.

Por último, durante el mes de agosto habrá dos programas para el ocio de orteganos: el primero es el “Ortigueira ao paso”, que tiene previstas ocho salidas durante este mes; el segundo es el “Sons no Claustro”, que llevará la música a los jardines del Claustro del Concello los sábados 10, 17, 24 y 31.