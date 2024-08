“GALICIA SABE AMAR” leva os sabores dos produtos do noso mar a Equiocio Ferrol

A gastronomía volverá ser capital na oferta complementaria de Equiocio Ferrol. O certame hípico e de lecer familiar volve contar, a través das degustacións gratuítas da campaña GALICIA SABE AMAR con profesionais do sector para pór en valor a calidade e variedade dos produtos do mar galegos.

Dada a boa acollida da iniciativa, a Consellería do Mar duplica as catas con respecto á pasada edición.

Do 1 ao 4 de agosto o público que se achegue ao certame terá a oportunidade de probar as receitas que prepararán en directo distintos chefs do país, empregando como principal materia prima peixes, mariscos, algas ou conservas de Galicia. Petiscos que se poderán saborear, acompañados con viños de Denominación de Orixe, nun total de dez catas.

No transcurso de Equiocio Ferrol, os visitantes do evento hípico que se apunten no stand da Consellería do Mar poderán seguir a preparación e degustar tapas nas que serán protagonistas o mexillón, a pescada do pincho de Burela, o bonito do Norte, o rodaballo e o linguado procedentes da acuicultura, as algas, as conservas e os produtos adheridos ao selo de calidade de pescar artesanal PescadeRías, onde se non?, entre outros. As prazas son limitadas.

As catas, destinadas a difundir os beneficios nutricionais dos produtos do mar, e promover o consumo e a venda de pescado e marisco galegos contarán co talendo de cociñeiros como Marcos Cabanas, do restaurante El Olivo, en Narón; Diego Domínguez y Maica Couto do restaurante A Ostrería (Santiago); Borja García do restaurante Indómito (Santiago); Criselda Iglesias da Tapería Lecer, en Cangas; ou Álex Iglesias do restaurante Dúas Liñas, en Arzúa.

A programación inclúe catas o xoves 1 a partir das 18 e das 19.30 horas; o venres 2, ás 12.30, 14 e 18 horas; o sábado 3 , ás 13, 18 e 19.30 horas e, finalmente, o domingo 4 de agosto, ás 12.30 e ás 14 horas.