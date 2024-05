A nova edición das Alfombras Florais de Ares chegará á vila o 2 de xuño

A Festa de Interese Turístico de Galicia iniciará os traballos de preparación este mesmo venres e contará con 5 tramos de tapices.

O Corpus aresán vén de ser presentado esta mesma semana desvelando tanto o seu cartel oficial como o inicio dos traballos de preparación e picado. O 2 de xuño Ares volverá a contar coas súas tradicionais Alfombras Florais, unha mostra de arte efémera que encherá a vila a partir de 5 tramos de tapices, percorrendo a rúa María, a rúa Real e a Praza da Igrexa-Sánchez Barcaiz.

Con todo, dende a Asociación das Alfombras Florais, que aglutina a coordinación desta iniciativa cultural, xa salientan que a preparación do Corpus arranca este mesmo venres, 3 de maio, comezando co proceso de picado e organización de materiais en 5 puntos establecidos polo núcleo urbano de Ares: Na antiga Casa Reitoral, Na antiga Carnicería Cupeiro ( sita na rúa Real, núm. 9), Na Casa da Parroquia, No antigo Bar O Indiano ( sito na Rúa dos Anxos), E na Rúa San Simón, núm. 38.

A Asociación de Alfombras Florais convida á veciñanza a sumarse a estas tarefas de preparación, nas que resulta fundamental ter o maior número de mans posible para axudar a celebrar esta festa con máis de 40 anos de tradición na vila, exemplo do compromiso colectivo dos e das aresáns con ela.

Sexa como for, a edición do Corpus resaltará un ano máis o aprecio de veciños e veciñas a esta Festa de Interese Turístico de Galicia que supón, sobre todo, unha mostra de unión e solidariedade ao interconectar a moitos axentes da vila, dende o Concello ao tecido civil e asociativo aresán.