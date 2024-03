Derbi gallego por todo lo alto en la liga Guerreras Iberdrola

Mecalia Atlético Guardés y Conservas Orbe Rubensa Porriño se enfrentan este sábado (17:30, Teledeporte) en lo que será una “fiesta del balonmano gallego».

La Liga Guerreras Iberdrola llega a su recta final. La máxima división del balonmano femenino español afronta su 21ª jornada, que se antoja clave en la lucha por el liderato entre AtticGo Elche, Costa del Sol Málaga y Super Amara Bera Bera.

Una jornada, además, que tiene como Partido Estrella el apasionante derbi gallego que enfrentará en A Sangriña a Mecalia Atlético Guardés y Conservas Orbe Rubensa Porriño, dos de los equipos más en forma de la competición y que se verán las caras en un duelo que retransmitirá en directo Teledeporte a partir de las 17:30 h de la tarde de este sábado 16 de marzo.

Pese a que viene de perder la pasada jornada en su visita a Málaga (35:29), Guardés es quinto en la tabla y, desde hace varias semanas, está clasificado matemáticamente para jugar los playoffs por el título de Liga. Igual que Porriño, cuarto en Liga, que se encuentra a cuatro puntos del liderato y que es el equipo más en forma de la Liga Guerreras Iberdrola en las últimas diez jornadas. De hecho, las de Ismael Martínez han ganado nueve de sus últimos once encuentros (diez de Liga y uno de Copa de la Reina), lo que pone de manifiesto el gran momento por el que pasa el conjunto gallego, que no ha perdido en todo lo que va de 2024.

LA CUARTA PLAZA, EN JUEGO

Para seguir con su buena racha, eso sí, Porriño deberá sumar en A Sangriña. Aunque Guardés no se lo pondrá nada fácil. “Somos muy conscientes de la importancia del derbi. No solo por el derbi en sí, sino también por intentar acercarnos lo máximo posible a la cuarta plaza. Estoy segura de que se va a ver un partido muy bonito y de mucha intensidad. Porriño no ha perdido en todo el 2024 y nosotras estamos con muy buenas sensaciones, pese a que venimos de perder en Málaga”, manifiesta Cristina Cabeza, entrenadora de Guardés.

“Espero un partido de mucha estrategia. Confío en que no nos pase lo que nos sucedió en la ida, cuando no supimos rentabilizar la diferencia de goles que tuvimos y terminamos perdiendo de un gol. Esperamos que el público sea la octava jugadora y que todos juntos empujemos para dejar los puntos en A Sangriña”, añade la preparadora. En la ida, hay que recordar, Porriño venció por 23:22, después de conseguir una tremenda remontada en un choque que Guardés ganaba por 10:15 al descanso.

«UNA FIESTA DEL BALONMANO GALLEGO»

Por su parte, Ismael Martínez también lo tiene claro. “El derbi tiene que ser una fiesta del balonmano gallego”, afirma el técnico de Porriño. “Estamos en una posición que nos permite afrontar el choque con calma y poder jugarlo de una forma emocional. Sabemos que, para nosotras, el partido no es definitivo, porque tendríamos otra oportunidad más de asentar la cuarta posición. Y bueno, es cierto que tenemos la opción todavía de escalar algún puesto más en la clasificación. La verdad que sería brillante poder terminar entre los tres primeros”, confiesa.

El técnico, asimismo, ofrece las “claves” del encuentro para las suyas. “Tenemos que gestionar bien las desigualdades, ser eficaces en los siete metros y saber controlar su primera oleada. Debemos ser un bloque y saber leer bien los espacios que nos ofrezcan ellas en ataque”, agrega el preparador de Porriño, que llega al choque con las dudas por lesión de Malena Valles, Mica Casasola, Carolina Bono y Aroa Fernández; y la baja de Inés Hernández. En Guardés, la gran noticia es que podría volver a la convocatoria Júlia Nuez, después de más de un año fuera por una grave lesión de rodilla.

JORNADA CON MUCHOS FRENTES

Por lo demás, la Jornada 21 llega con varios frentes abiertos. Aunque eso sí: solo dos partidos, además del derbi gallego, se jugarán en fin de semana. El mismo sábado, a las 19:00 h, Caja Rural Aula Cultural Valladolid, que encadena tres derrotas seguidas, intentará volver a la senda del triunfo en Huerta del Rey, donde recibe, a partir de las 19:00 h, a Motive.co Gijón La Calzada, en puestos de playdown pero que ha ganado dos de sus tres últimos encuentros. También a esa misma hora, las 19:00 h, Super Amara Bera Bera rinde visita al Florida Arena para enfrentarse al colista, Lobas Global Atac Oviedo, en un choque en el que las donostiarras buscarán los puntos para intentar asaltar el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola.

ELCHE, GRANOLLERS Y ROCASA, A POR TODAS EN LA EHF EUROPEAN CUP

Los otros tres encuentros de la jornada se disputarán la próxima semana, pues, este fin de semana, los tres equipos españoles que siguen vivos en la EHF European Cup buscarán el pase a semifinales. En Macedonia, AtticGo Elche visita este domingo, a partir de las 19:00 h, al HC Gjorche Petrov-WHC Skopje en la vuelta de los cuartos de final de la competición. En la ida, las de Joaquín Rocamora vencieron por 36:21, por lo que buscarán matar la eliminatoria en Skopje.

Además, Rocasa Gran Canaria y KH-7 Granollers se verán las caras, en un duelo fratricida que se disputará este sábado, a las 13:30 h (hora peninsular), en el Polideportivo Antonio Moreno de Telde, Gran Canaria. En la ida, Granollers remontó y venció por 30:20, por lo que las de Robert Cuesta cuentan con una importante ventaja.

Debido a estos tres compromisos europeos, los duelos de Liga de Elche, Rocasa y Granollers se disputarán la próxima semana. El martes, Rocasa visita a Costa del Sol Málaga, mientras que, el sábado, Elche afronta un derbi alicantino frente a Elda Prestigio; y Granollers recibirá a Replasa Beti-Onak.