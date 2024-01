El BNG presenta a los candidatos de Ferrolterra a las elecciones gallegas

Continúa la cuenta atrás para la campaña electoral para las elecciones gallegas del 18 de febrero y este lunes el BNG presentaba a los candidatos de Ferrolterra que irán en la lista de la formación por la provincia de A Coruña.

En la lista está encabezada por la candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón. En representación de Ferrolterra en el número 4 está Ramón Fernández Alfonzo “Mon”, dirigente de CIG Industria y que ya había sido diputado autonómico en la última legislatura. En el número 9 está Xosé Manuel Golpe, técnico especialista en energías renovables. En el número 13 figura Joam Luís Ferreiro Caramés, biólogo marino. En el número 17 está Ánxel Rial Otero, responsable de oficina técnica y coordinador de proyectos en una industria de madera y en el número 18 figura Sandra Permui Meizoso, educadora infantil y actual concejala en Fene.

En esta presentación, el portavoz municipal del BNG en Ferrol, Iván Rivas afirmaba que “xa vai sendo hora de que un goberno esté ao servizo dos galegos e galegas e deixar de estar o servizo do PP”, calificando al gobierno popular de un “ariete que nos nega e impide desenvolvernos de maneira autónoma”, criticando la gestión de estos últimos años, como también más recientemente la crisis de los pellets.

Estas elecciones del 18 de febrero son “trascendentais” y para el BNG era “importante” poder contar con candidatos con experiencia en todas las materias “para desenvolver as necesidades básicas da comarca.”

Ramón Fernández Alfonzo “Mon”: “Estamos en momentos de cambio e transición”

El candidato número 4 por A Coruña y diputado autonómico en la última legislatura Ramón Fernández Alfonzo “Mon”, estaba “confiado” de que este 18 de febrero “teñamos un cambio de goberno”, tomando como referencia las tendencias en las encuestas “onde mostra un BNG á alza e un PP á baixa” y, debido a esto, los populares “quixeron acortar a campaña electoral facéndoa coincidir co nadal e o Entroido.”

En su intervención afirmaba que la sociedad gallega “sabe que estamos en momentos de cambio e transición” y, en referencia a la comarca de Ferrolterra, criticaba la gestión del gobierno popular de la Xunta de Galicia “coa transición enerxética en As Pontes e a falta de traballo no sector naval”, al votar negativamente en el Parlamento de Galicia “a cousas totalmente argumentadas, botándolle a culpa disto ao goberno do Estado.”

Consideraba fundamental que la Xunta de Galicia pudiese formar parte del consejo de administración de Navantia “sendo alí onde se toman as decisións importantes sobre a carga de traballo”. En la transición energética recordaba que hace 20 años se anunciara el cierre de la mina de As Pontes “cun plan industrial impulsado por Endesa e a Xunta de Galicia”, mientras que ahora al anunciar el cierre de la central térmica “non hai un plan industrial da Xunta”, a pesar de que los nacionalistas hicieron esta propuesta en el pleno “e contamos co voto en contra do PP.”

Preocupación por el Monasterio de Monfero, transporte o sanidad pública de la comarca

Otro tema que le preocupaba al candidato nacionalista era la situación del Patrimonio Histórico de la comarca, como el estado del Monasterio de Monfero “que da magoa velo, nin se limpa a maleza e non é posible facer unha ruta por dentro polas ruinas”, en una situación similar a la que se encuentran las Fragas do Eume.

En la zona de Ortegal, uno de los principales problemas es el estado del transporte público que impide a las personas residentes en estas zonas rurales poder acudir en un tiempo razonable a centros de enseñanza, centros de trabajo o centros médicos.

También quería hacer referencia a los años de retraso en las obras de ampliación del Hospital Arquitecto Marcide “aínda hoxe con habitacións sen cuarto de baño”, recordando que la Plataforma SOS había conseguido reunir 50.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Galicia en defensa de la sanidad pública.