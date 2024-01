Vientos del sur y corrientes empujarán los pélets hacia el Cantábrico desde este domingo, según la Xunta

Un cambio en el sentido de los vientos y el flujo de las corrientes empujará los pélets procedentes de la carga perdida del ‘Toconao‘ hacia el mar Cantábrico a partir de la tarde de este domingo, con lo que la Xunta prevé que los plásticos «esquiven» la costa gallega y se dirijan al litoral de Asturias y Cantabria.

Así lo ha afirmado la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, en una entrevista concedida en la mañana de este domingo a la Radio Galega, donde ha señalado que la estimación parte los cálculos de los especialistas de Meteogalicia.

Vázquez ha señalado que estas predicciones se mantendrán desde la tarde de este domingo hasta el martes, jornadas en las que se espera que el vertido «en su mayoría» se dirija más hacia el litoral cantábrico que al atlántico.

La responsable de Medio Ambiente en el Gobierno gallego ha señalado que, en estos momentos, la llegada de pélets plásticos se concentra en la zona de las Rías Baixas y «con menor intesidad» afecta a la Mariña luguesa, si bien las simulaciones apuntan a ese cambio de tendencia a partir de este domingo.

«Seguimos trabajando porque no son fáciles las predicciones por muchos especialistas que tengamos. Venían acertando, por supuesto, y decíamos que iba a haber un cambio de tendencia y así fue», ha incidido la número tres del Gobierno gallego, que también ha repasado las cifras del operativo de los efectivos de la Xunta.

De hecho, los más de 300 efectivos desplegados por el Ejecutivo gallego en los arenales recogieron ayer el equivalente a siete sacos de pellets, a los que se suma el saco que retiró del mar el helicóptero del Servicio de Guardacostas Pesca 2 en las costas de Valdoviño y al que se suma otro localizado en Laxe . Para Vázquez, estos dos sacos de pélets recuperados del agua sin que se hayan roto refutan la postura de la Xunta de que el Gobierno central debe implicarse en actuar en el mar para evitar que los envoltorios se rompan y disgreguen la carga por el agua.

Ángeles Vázquez detalló además que el operativo desplegado este domingo por la costa gallega está compuesto por más de 300 efectivos, que están repartidos por 56 playas de 34 ayuntamientos. A ellos se añaden los medios movilizados por el Servicio de Guardacostas de Galicia por mar: los helicópteros Pesca 1 y Pesca 2, las embarcaciones de gran porte Sebastián de Ocampo, Hermanos García Nodal, Ría de Vigo y Mar de Galicia y otras cuatro patrulleras de menores dimensiones. Mientras, la colaboración del Gobierno central se materializa en el despliegue de un helicóptero de Salvamento Marítimo.

«DIMENSIONAR» EL PROBLEMA

La vicepresidenta ha vuelto a descartar que precisen de la Administración central medios en tierra porque y ha puesto el acento en que es necesario «dimensionar» el problema que cree que se ha tratado de usar por parte de los partidos de la oposición en Galicia como elemento para tratar de lograr votos de cara a las elecciones autonómicas.

«Creo que tenemos que dimensionar este problema, que afecta a una parte bien pequeña, a Dios gracias, de nuestras playas, porque contamos con un total de 960 playas y hasta ahora, fijémonos, han recogido y llegaron a unas 56», ha aseverado antes de negar que se hayan visto afectados por el vertido el Parque Nacional das Illas Atlánticas y el de Corrubedo.

«Hay unas elecciones a vuelta de la esquina y alguien quiso, aparte de dimensionar el problema, no actuar, ocultar y encima bueno embarrar esta situación. Por lo tanto, hasta ahora no creemos necesario más operativo en tierra», ha sentenciado.

Así las cosas, en una entrevista en la que ha vuelto a mostrar su disposición de colaborar con la investigación abierta por Fiscalía con la volutad de que se sepa «la verdad», la número tres del Ejecutivo gallego ha insistido en que las demandas al Gobierno, al que acusa de ocultar «información», se centran en que emplee robots marinos para localizar el contenedor perdido, proceda a su sellado y exija responsabilidades a la naviera responsable del ‘Tocoano’.

Afirma que la aseguradora de esta compañía no se ha puesto en contacto con la Xunta y ha avanzado que este lunes echará a andar la comisión de expertos en ecotoxicidad, cuya composición se dará a conocer el martes. En todo caso, ha vuelto a subrayar que los informes de los que dispone el Gobierno gallego, hechos en colaboración con las universidades gallegas, determinan que los pélets no son tóxicos y no constituyen una amenaza para la salud