La agencia de representación de Carlos Vicente desmiente el fichaje del jugador por el Valencia

“Galicia Ártabra puede decir que es mentira lo que diga algún medio sobre el posible fichaje de Carlos Vicente por el Valencia, no hay ningún acuerdo”, asi se declaraba en la mañana de este jueves desde la agencia de representación de Carlos Vicente, la Emartsoccer, desmintiendo la “noticia” de que el Valencia había logrado el OK de la agencia para incorporar al futbolista a partir de la próxima temporada, cuando finaliza su contrato en junio del 2024.

“No hay nada de nada, no se firmó nada, no se negoció con nadie, no se habló con el Racing de Ferrol, todo, de momento, es una mentira, aunque si es cierto que hay varios Clubs, entre ellos el Getafe, que lo quieren fichar, pero no se ha decidido nada y por lo tanto no se ha negociado y menos se ha dado palabra a nadie”, señalaban desde Emartsoccer,

En la información facilitada en la mañana de este jueves por algún medio deportivo se decía que “El talentoso jugador ofensivo del Racing de Ferrol ha declinado ofertas de otros clubes para comprometerse con el Valencia, todavía sin sellar ningún contrato, pero dando su palabra de que este se concretará a partir del 1 de enero”.

Asimismo se señalaba que “este acuerdo abarcará los próximos tres años, durante los cuales el jugador percibirá un salario progresivo, comenzando en 600 mil euros en la primera temporada y alcanzando los 800 mil euros en la última”

“Con la confirmación del jugador y los términos acordados sobre la mesa, el próximo paso crucial es obtener la aprobación del Valencia para intentar fichar al futbolista durante el mercado de invierno, lo que implicaría un desembolso mínimo de medio millón de euros. Otra opción es esperar hasta que finalice su contrato en el mes de junio y que llegue a Mestalla totalmente gratis”.

También el Marca añadía que “El Valencia ha cerrado un acuerdo con Carlos Vicente, jugador ofensivo del Racing de Ferrol. El futbolista ha rechazado negociar con equipos como el Cádiz, el Almería o el Rayo y se ha decidido a dar el sí al Valencia”.

Desde Emartsoccer se insistió con rotundidad a Galicia Ártabra que “se puede desmentir todo lo que se está escribiendo sobre Carlos Vicente”