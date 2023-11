Nuevos éxitos de los deportistas del Club Ferrol Atletismo en la 6ª edición del Cross Nacional Ponte Romana

El pasado fin de semana en Lugo se celebró el Cross Nacional Ponte Romana en la que hubo numerosa representación del Club Ferrol Atletismo en todas las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 18, Sub 20, Sub 23 e incluso en el cross popular, destacando los podium’s de Sub 18 de Ricardo Negrete y Sub 20 de Mohammed Kassimi.

Una experiencia inolvidable pues en línea de salida corrieron con atletas de la talla de Adrián Ben , Jesús Gómez… que se hicieron con el triunfo de la 6ª edición del Cross Nacional Ponte Romana.