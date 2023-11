O Concello de Fene celebra a «Gala do Deporte» no pavillón de San Valentín

Máis dun cento de deportistas de Fene ou vencellados a clubs de Fene serán homenaxeados este sábado 4, ás 20.00 horas, no pavillón de San Valentín nunha nova edición da Gala do Deporte.

A cita retómase logo de tres anos de ausencia polo que, nesta ocasión, non só se recoñecerán os méritos dos deportistas locais ao longo da tempada 2022-23, senón tamén das dúas tempadas anteriores, 2020-21 e 2021-22.

Nesta gala, a concellería de Deportes premia os logros acadados polos deportistas e clubs do Concello en campionatos galegos ou de categoría superior. Tamén se homenaxeará á Asociación Por+vida, entidade promotora do programa de educación física contra a fatiga oncolóxica.

A entrada ao acto será libre e de balde. A relación de deportistas homenaxeados na Gala do Deportes de Fene 2023 é a seguinte:

1 XIMNASIA RÍTMICA VICTORIA RÍOS VALENCIA

2 CICLISMO TERESA BARREIRA SALGADO

3 KARATE SARA TORRECILLA CASTRO

4 KARATE LAURA TORRECILLA CASTRO

5 KARATE CÉSAR ALBERTO TORRECILLA MARTÍNEZ

6 KARATE ICÍA CASTRO TOMÉ

7 KARATE ARIADNA CASTRO TOMÉ

8 KARATE ANDREA SÁNCHEZ MACEIRAS

9 JUDO BRUNO CARRODEGUAS DÍAZ

10 JUDO MARIO TENREIRO LEIRA

11 JUDO AMELIA TENREIRO LEIRA

12 JUDO IRIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

13 TAEWONDO MANUEL SEIJAS PIÑEIRO

14 TAEWONDO CHRISTIAN RUANOVA LENDOIRO

15 TAEWONDO DANIEL MÉNDEZ LODEIRO

16 TAEWONDO MARCO ALONSO FREIRE

17 TAEWONDO MICHELLE MUSTAFA RODRÍGUEZ

18 TAEWONDO NATALIA DÍAZ CASTILLO

19 TAEWONDO MENCÍA GARCÍA NAVEIRA

20 TAEWONDO JULIA REY RODRÍGUEZ

21 TAEWONDO CARLA CANCELO PAREDES

22 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) CRISTIAN NOYA MACEIRAS

23 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) AINARA ARDÁ RIVAS

24 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MARCELO VENANCIO DELGADO TEJERA

25 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) VANESA RODRÍGUEZ LEIRA

26 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) CRISTINA FERNÁNDEZ FORNOS

27 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) ALEJANDRO PÉREZ DEIBE

28 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) ISMAEL ERROGGANY ZOVINE

29 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) AINHOA CUPEIRO FAUSTINO

30 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) SOFÍA ERROGGANY ZOVINE

31 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MARÍA VICTORIA CARRO RIVEIRO

32 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) GABRIEL RAÑALES GRAÑA

33 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) PAULA SEIJAS RODRÍGUEZ

34 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MONICA MANTIÑÁN LÓPEZ

35 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MARCO ALONSO FREIRE

36 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) LUIS ESPIÑEIRA VEIGA

37 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) JESÚS FREIRE VILLAR

38 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) LISANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ

39 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) PABLO PÉREZ GARCÍA

40 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) CARLA CANCELO PAREDES

41 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) SILVIA MANTIÑÁN LÓPEZ

42 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) JULIA REY RODRÍGUEZ

43 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) SORAYA NAVEIRA PELÁEZ

44 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) DANIEL RUANOVA LENDOIRO

45 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) LAURA COSTA DÍAZ

46 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) NATALIA COLLAZO CALVIÑO

47 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MANUEL CARBALLO HUMBÓN

48 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) PAULA SEIJAS RODRÍGUEZ

49 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) KEVIN ABELLA SANTOS

50 PIRAGÜISMO NIZAN DOPICO PRIETO

51 TENIS GUSTAVO MONTERO LENCE

52 TENIS ADRIANA BECEIRO LÓPEZ

53 TENIS AARON PITA REY

54 TENIS ALEJANDRA LAGE FREIRE

55 TENIS INÉS ÁRTICO LÓPEZ

56 TENIS NOA PENA PAZ

57 MOTOR ERIK FERNÁNDEZ SANMARTIN

58 MOTOR EDGAR VIGO LÓPEZ

59 MOTOR FÁTIMA AMENEIRO TEIJEIRO

60 MOTOR EZEQUIEL GALDO MONTERO

61 MOTOR LAURA RAÑAL MÉNDEZ

62 MOTOR SERGIO PENA MILLÁN

63 MOTOR JOSE MARÍA PICO, “PORTA”

64 ORIENTACIÓN TERESA BARREIRA SALGADO

65 ORIENTACIÓN JOSE ANTONIO TORVISO BERDEAL

66 XIMNASIA ARTÍSTICA ALBA COUTO RODRÍGUEZ

67 XIMNASIA ARTÍSTICA TYESHA VICENTE HUMPHRIES

68 XIMNASIA ARTÍSTICA LOLA CAÍNZOS DÍAZ

69 XIMNASIA ARTÍSTICA MARTINA GARROTE RODRÍGUEZ

70 XIMNASIA ARTÍSTICA SABELA COBELO REGUEIRA

71 XIMNASIA ARTÍSTICA ICÍA ARROLLO ÁLVAREZ

72 XIMNASIA ARTÍSTICA LEIRE MARDARAZ SEOANE

73 XIMNASIA ARTÍSTICA MARÍA FUENTES ESTRADA

74 XIMNASIA ARTÍSTICA TATIANA LÓPEZ RIVAS

75 XIMNASIA ARTÍSTICA MIREIA ASTRAY MARTÍNEZ

76 XIMNASIA ARTÍSTICA CLOE CORTÍZAS ROMERO

77 XIMNASIA ARTÍSTICA SILVIA PICALLO BALADO

78 XIMNASIA ARTÍSTICA AROA RODRÍGUEZ REY

79 XIMNASIA ARTÍSTICA NEREA FERNANDEZ PERMUY

80 XIMNASIA ARTÍSTICA INÉS EREZUMA BRAGE

81 XIMNASIA ARTÍSTICA ICÍA ROBLES RODRÍGUEZ

82 XIMNASIA ARTÍSTICA LUCÍA VILAR TEIJEIRO

83 XIMNASIA ARTÍSTICA VEGA VÁZQUEZ RIOBO

84 XIMNASIA ARTÍSTICA MAR BRAGE MARTÍNEZ

85 XIMNASIA ARTÍSTICA VERA BELLÓN GAYOSO

86 BAILE AROA PRIETO CASAL

87 BAILE CANDELA ESCLUSA SAAVEDRA

88 BAILE JIMENA LÓPEZ HERMIDA

89 BAILE CARLA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

90 BAILE NAILA PRIETO CASAL

91 BAILE ÁFRICA LÓPEZ LÓPEZ

92 BAILE ALBERTO LÓPEZ RAÑAL

93 FÚTBOL SALA JIMENA ALLEGUE MARTÍNEZ

94 KAYAK POLO YAGO FERNÁNDEZ GUILLÉN

95 ATLETISMO VÍCTOR SABÍN CHARLÓN

96 ATLETISMO GUILLERMO LAGO BREIJO

97 ATLETISMO SAMUEL TALLÓN BLANCO

98 ATLETISMO ALICIA BARREIRO LÓPEZ

99 ATLETISMO MANUEL POLO GUNDÍN

100 FÚTBOL EQUIPO FEMININO DO CULTURAL MANIÑOS

101 FÚTBOL EQUIPO “MODESTOS” DO CULTURAL MANIÑOS

102 FÚTBOL EQUIPO DE FÚTBOL DO CCRD PERLÍO

103 BAILE COOKIES – PASO A PASO

104 BAILE ROCKETS – PASO A PASO

105 BAILE LIL TEAM – PASO A PASO

106 BAILE REVOLUTION KIDS – PASO A PASO

107 BAILE DOBLE H KIDZ – FUSION DANCE

108 BAILE KINDER QUEST – FUSION DANCE

109 BAILE PLAY HARD – FUSION DANCE

110 BAILE PLAY STRONG – FUSION DANCE

111 BAILE SERENDIPIA – FUSION DANCE

112 BAILE PLAY-X – FUSION DANCE

113 PATINAXE GRUPO SHOW – BUXAINA

114 ASOCIACIÓN POR + VIDA ASOCIACION POR + VIDA