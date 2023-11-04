O Concello de Fene celebra a «Gala do Deporte» no pavillón de San Valentín

Máis dun cento de deportistas de Fene ou vencellados a clubs de Fene serán homenaxeados este sábado 4, ás 20.00 horas, no pavillón de San Valentín nunha nova edición da Gala do Deporte.
A cita retómase logo de tres anos de ausencia polo que, nesta ocasión, non só se recoñecerán os méritos dos deportistas locais ao longo da tempada 2022-23, senón tamén das dúas tempadas anteriores, 2020-21 e 2021-22.
Nesta gala, a concellería de Deportes premia os logros acadados polos deportistas e clubs do Concello en campionatos galegos ou de categoría superior. Tamén se homenaxeará á Asociación Por+vida, entidade promotora do programa de educación física contra a fatiga oncolóxica.
A entrada ao acto será libre e de balde. A relación de deportistas homenaxeados na Gala do Deportes de Fene 2023 é a seguinte:
1 XIMNASIA RÍTMICA VICTORIA RÍOS VALENCIA
2 CICLISMO TERESA BARREIRA SALGADO
3 KARATE SARA TORRECILLA CASTRO
4 KARATE LAURA TORRECILLA CASTRO
5 KARATE CÉSAR ALBERTO TORRECILLA MARTÍNEZ
6 KARATE ICÍA CASTRO TOMÉ
7 KARATE ARIADNA CASTRO TOMÉ
8 KARATE ANDREA SÁNCHEZ MACEIRAS
9 JUDO BRUNO CARRODEGUAS DÍAZ
10 JUDO MARIO TENREIRO LEIRA
11 JUDO AMELIA TENREIRO LEIRA
12 JUDO IRIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
13 TAEWONDO MANUEL SEIJAS PIÑEIRO
14 TAEWONDO CHRISTIAN RUANOVA LENDOIRO
15 TAEWONDO DANIEL MÉNDEZ LODEIRO
16 TAEWONDO MARCO ALONSO FREIRE
17 TAEWONDO MICHELLE MUSTAFA RODRÍGUEZ
18 TAEWONDO NATALIA DÍAZ CASTILLO
19 TAEWONDO MENCÍA GARCÍA NAVEIRA
20 TAEWONDO JULIA REY RODRÍGUEZ
21 TAEWONDO CARLA CANCELO PAREDES
22 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) CRISTIAN NOYA MACEIRAS
23 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) AINARA ARDÁ RIVAS
24 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MARCELO VENANCIO DELGADO TEJERA
25 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) VANESA RODRÍGUEZ LEIRA
26 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) CRISTINA FERNÁNDEZ FORNOS
27 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) ALEJANDRO PÉREZ DEIBE
28 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) ISMAEL ERROGGANY ZOVINE
29 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) AINHOA CUPEIRO FAUSTINO
30 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) SOFÍA ERROGGANY ZOVINE
31 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MARÍA VICTORIA CARRO RIVEIRO
32 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) GABRIEL RAÑALES GRAÑA
33 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) PAULA SEIJAS RODRÍGUEZ
34 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MONICA MANTIÑÁN LÓPEZ
35 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MARCO ALONSO FREIRE
36 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) LUIS ESPIÑEIRA VEIGA
37 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) JESÚS FREIRE VILLAR
38 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) LISANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ
39 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) PABLO PÉREZ GARCÍA
40 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) CARLA CANCELO PAREDES
41 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) SILVIA MANTIÑÁN LÓPEZ
42 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) JULIA REY RODRÍGUEZ
43 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) SORAYA NAVEIRA PELÁEZ
44 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) DANIEL RUANOVA LENDOIRO
45 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) LAURA COSTA DÍAZ
46 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) NATALIA COLLAZO CALVIÑO
47 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) MANUEL CARBALLO HUMBÓN
48 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) PAULA SEIJAS RODRÍGUEZ
49 KICK BOXING (LIGHT CONTACT) KEVIN ABELLA SANTOS
50 PIRAGÜISMO NIZAN DOPICO PRIETO
51 TENIS GUSTAVO MONTERO LENCE
52 TENIS ADRIANA BECEIRO LÓPEZ
53 TENIS AARON PITA REY
54 TENIS ALEJANDRA LAGE FREIRE
55 TENIS INÉS ÁRTICO LÓPEZ
56 TENIS NOA PENA PAZ
57 MOTOR ERIK FERNÁNDEZ SANMARTIN
58 MOTOR EDGAR VIGO LÓPEZ
59 MOTOR FÁTIMA AMENEIRO TEIJEIRO
60 MOTOR EZEQUIEL GALDO MONTERO
61 MOTOR LAURA RAÑAL MÉNDEZ
62 MOTOR SERGIO PENA MILLÁN
63 MOTOR JOSE MARÍA PICO, “PORTA”
64 ORIENTACIÓN TERESA BARREIRA SALGADO
65 ORIENTACIÓN JOSE ANTONIO TORVISO BERDEAL
66 XIMNASIA ARTÍSTICA ALBA COUTO RODRÍGUEZ
67 XIMNASIA ARTÍSTICA TYESHA VICENTE HUMPHRIES
68 XIMNASIA ARTÍSTICA LOLA CAÍNZOS DÍAZ
69 XIMNASIA ARTÍSTICA MARTINA GARROTE RODRÍGUEZ
70 XIMNASIA ARTÍSTICA SABELA COBELO REGUEIRA
71 XIMNASIA ARTÍSTICA ICÍA ARROLLO ÁLVAREZ
72 XIMNASIA ARTÍSTICA LEIRE MARDARAZ SEOANE
73 XIMNASIA ARTÍSTICA MARÍA FUENTES ESTRADA
74 XIMNASIA ARTÍSTICA TATIANA LÓPEZ RIVAS
75 XIMNASIA ARTÍSTICA MIREIA ASTRAY MARTÍNEZ
76 XIMNASIA ARTÍSTICA CLOE CORTÍZAS ROMERO
77 XIMNASIA ARTÍSTICA SILVIA PICALLO BALADO
78 XIMNASIA ARTÍSTICA AROA RODRÍGUEZ REY
79 XIMNASIA ARTÍSTICA NEREA FERNANDEZ PERMUY
80 XIMNASIA ARTÍSTICA INÉS EREZUMA BRAGE
81 XIMNASIA ARTÍSTICA ICÍA ROBLES RODRÍGUEZ
82 XIMNASIA ARTÍSTICA LUCÍA VILAR TEIJEIRO
83 XIMNASIA ARTÍSTICA VEGA VÁZQUEZ RIOBO
84 XIMNASIA ARTÍSTICA MAR BRAGE MARTÍNEZ
85 XIMNASIA ARTÍSTICA VERA BELLÓN GAYOSO
86 BAILE AROA PRIETO CASAL
87 BAILE CANDELA ESCLUSA SAAVEDRA
88 BAILE JIMENA LÓPEZ HERMIDA
89 BAILE CARLA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
90 BAILE NAILA PRIETO CASAL
91 BAILE ÁFRICA LÓPEZ LÓPEZ
92 BAILE ALBERTO LÓPEZ RAÑAL
93 FÚTBOL SALA JIMENA ALLEGUE MARTÍNEZ
94 KAYAK POLO YAGO FERNÁNDEZ GUILLÉN
95 ATLETISMO VÍCTOR SABÍN CHARLÓN
96 ATLETISMO GUILLERMO LAGO BREIJO
97 ATLETISMO SAMUEL TALLÓN BLANCO
98 ATLETISMO ALICIA BARREIRO LÓPEZ
99 ATLETISMO MANUEL POLO GUNDÍN
100 FÚTBOL EQUIPO FEMININO DO CULTURAL MANIÑOS
101 FÚTBOL EQUIPO “MODESTOS” DO CULTURAL MANIÑOS
102 FÚTBOL EQUIPO DE FÚTBOL DO CCRD PERLÍO
103 BAILE COOKIES – PASO A PASO
104 BAILE ROCKETS – PASO A PASO
105 BAILE LIL TEAM – PASO A PASO
106 BAILE REVOLUTION KIDS – PASO A PASO
107 BAILE DOBLE H KIDZ – FUSION DANCE
108 BAILE KINDER QUEST – FUSION DANCE
109 BAILE PLAY HARD – FUSION DANCE
110 BAILE PLAY STRONG – FUSION DANCE
111 BAILE SERENDIPIA – FUSION DANCE
112 BAILE PLAY-X – FUSION DANCE
113 PATINAXE GRUPO SHOW – BUXAINA
114 ASOCIACIÓN POR + VIDA ASOCIACION POR + VIDA