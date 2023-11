FeC anima ao goberno de Ferrol a que poña en marcha unha programación máis extensa en saúde mental

Según informa Ferrol En Común, «hoxe, fomos informados en Comisión de Benestar Social da organización de 8 charlas para procurar a normalización e integración social das persoas con enfermidade mental que serán realizadas en 8 asociacións veciñais diferentes. Temos que celebrar que a saúde mental apareza na axenda do goberno local pero tamén agardamos que isto soamente sexa un punto de partida de cara a crear unha programación duradeira no tempo e que acolla moitas máis accións que 8 charlas».

O pasado 10 de outubro foi o Día Internacional da Saúde Mental e dende Ferrol en Común aproveitaron esta ocasión para incidir na importancia de contar cuns servizos públicos dotados de recursos suficientes para poder coidar a saúde mental e propoñer unha batería de accións e iniciativas que se poderían levar a cabo dende o Concello de Ferrol neste eido.

Este grupo ten presentada unha moción na que solicitába que o Concello de Ferrol se implicase na saúde mental e puxera en marcha actuacións coma campañas de prevención do suicidio, de deteccións de problemas de saúde mental nos centros educativos, combater a ansiedade, angustia, depresión, estrés ou calquera outro trastorno psicolóxico, publicidade dos teléfonos de atención á conduta suicida e atención aos problemas de saúde mental ou formación ao funcionariado do propio Concello.

«Dende FeC amosamos a nosa preocupación polo incremento das enfermidades de saúde mental e por iso queremos instar e darlle un empuxón ao goberno local para que estas 8 charlas sexan o inicio dunha programación de actuacións máis extensa que axude a frear o incremento destas patoloxías e por outra banda, normalizalas e rematar co estigma que sofren as persoas que as padecen», declaran dende a formación que lidera Jorge Suárez.