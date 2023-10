”Queremos que Ferrol sea la mejor ciudad para vivir”. “(Entrevista con José M. Rey Varela)

Pasados los cien primeros días del acto en el que José Manuel Rey Varela tomaba posesión del puesto de alcalde de Ferrol nada mejor que mantener con él un encuentro para que nos cuente como van las cosas, como ha iniciado su gestión y como va desenvolviéndose en las tareas municipales, sin olvidar que él “vuelve a casa” toda vez que ya ejerció el cargo de regidor del 2011 al 2015.

Nos recibe en su despacho oficial, aprovechamos un momento ya que la agenda de Rey Varela está repleta de actos, reuniones, visitas…

Cumplir con el compromiso con los vecinos

-GA.-Y sin más comenzamos por una pregunta obvia, ¿cómo valora estos cien primeros días de gobierno del Partido Popular?.

-JMRV.-”Cumplir con el compromiso de los vecinos y poner las bases para el gran cambio que Ferrol necesita”

-GA.-En base a eso…usted comenzó diciendo el 17 de junio que es un ferrolano más de una ciudad que vale la pena y que juntos se conseguirá gestionar su recuperación, así como que se siente más preparado para ser el alcalde de Ferrol. ¿Sigue firme en esas palabras?, ¿sigue pensando lo mismo?

-JMRV.-”La gran oportunidad que me han dado los ferrolanos con la mayoría para gobernar es precisamente el poder demostrar con hechos y no con palabras ue estoy entregado a la gestión y a la defensa de los intereses de Ferrol y que hay cosas que aquí tardaban meses o años en aprobarse que hechos conseguido aprobar en cien días, por ejemplo…unos presupuestos”.

“Juntarme con los ferrolanos”

-GA.-Pero..eso de juntos..¿se puede pensar que puede ser cierto después de las críticas negativas por parte de los grupos de la oposición?. ¿Ve usted alguna posibilidad de que esos grupos puedan llegar a apoyar propuestas del PP en beneficio de la ciudad?.

-JMRV.-”Yo le pedí a los ferrolanos que nos juntásemos, porque la experiencia desgraciadamente me ha dicho y le ha dicho a Ferrol que es imposible que se junten los partidos. Por lo tanto yo tengo la responsabilidad de juntarme con los ferrolanos para quitar temas adelante.

Me gustaría que todos los partidos adoptasen esa defensa de los intereses de Ferrol por encima de todo, pero no fueron capaces de hacerlo ni cuando estaban gobernando”.

-GA-Por cierto…¿le tiembla la voz?. El pasado 17 de junio dijo que para defender a Ferrol no le temblaría…

-JMRV.-”Ni me ha temblado estos cien días ni me va a temblar no solo para defenderla en Ferrol sino también para defender los intereses de Ferrol en Santiago y en Madrid”.

Pisar la calle

-GA-Y eso de que pasaría más tiempo en la calle que en el despacho…Con todo lo que se encontró y como lo encontró tiene tiempo para salir de las cuatro paredes del Palacio Municipal?.

-JMRV.-”Lo estoy haciendo, y no solo lo estoy haciendo sino que me lo he auto impuesto. Hemos aprobado en los primeros cien días un Plan de Barrios y el alcalde va a estar cada viernes en un barrio de la ciudad como en una parroquia de la zona rural.

Seguir en la calle es uno de mis compromisos electorales. Hay que gestionar en el despacho, si puede ser a primera hora de la mañana mucho mejor, hay que gestionar en otras administraciones, y hay que estar en la calle. Eso requiere organización, planificación, y un gobierno completo”.

Ser senador

-GA.-Bueno otra de sus frases fue la de que “ la voz de Ferrol se escuche dentro y fuera de Galicia” ¿fue en parte esa frase su decisión de aceptar el ser senador representando a la Comunidad Autónoma?.

-JMRV.-”Yo he aceptado esa propuesta después de haber retrasado otras muchas que me han hecho. La he aceptado porque llevamos muchos años diciendo, y en eso hay un consenso generalizado, supongo que algunos lo negarán, que muchos de los males que ha tenido Ferrol en estos años se deben a decisiones que se toman en Madrid. ¿Si muchas decisiones que se toman en Madrid no será mejor que el alcalde esté unos días en la capital de España negociando en las Cortes Generales, en los Ministerios.. buscando inversores para esta ciudad?, pues creo que también es una parte importante, igual de importante no más pero tampoco menos que poder ir a La Graña o al barrio de Ultramar.

Yo podré ir a Madrid a defender los intereses de Ferrol pero no voy a pasar cuatro años sin pisar la asociación de vecinos de Ultramar o la de La Graña. Quiero decir, todo es compatible, lo que hay que tener es una buena organización y compromiso de trabajar muchas horas.“

El convenio con Defensa

-GA.-Pasemos a temas más concretos, gracias a los votos del PP el tema del convenio con Defensa salió adelante en la anterior legislatura. Ahora los que dijeron no, ya preguntan porque está parado.. ¿como está ese asunto del que se espera mucho en favor de Ferrol?.

-JMRV.-”Pues… yo tengo una gran esperanza en el convenio con Defensa, por eso lo firmé en el año 2015. Ya dije que a mi me da pena que por razones políticas este tema estuviese parado durante ocho años y tanto es así que, ya digo, pensamos en la ciudad por encima del partido y por eso tuvimos que apoyar al anterior gobierno que llevó a pleno su aprobación definitiva.

Es verdad que también se nos dijo que no quedaba ningún trámite pendiente y quedaba la publicación y el pago. Esperamos resolver todo en las próximas semanas cuando se completen los temas administrativos que quedaron pendientes, repito, de la corporación anterior.

Es una gran oportunidad porque es recibir para la ciudad cientos de miles de metros cuadrados que van a tener unos usos magníficos para el desarrollo de Ferrol.”

Falta de personal

-GA.- Dando por seguro que conoce el lamentable estado la situación administrativa del concello..¿que pasos va a dar?. Hay departamentos con un solo administrativo, se acumulan los retrasos para hacer efectivos los acuerdos plenarios…y los que no lo solucionaron en ocho años, ya le están apretando las clavijas…

-JMRV.-” Yo desde luego no voy a estar ocho años lamentándome del problema organizativo y de recursos humanos que tiene el Ayuntamiento de Ferrol y por eso en los cien primeros días aprobamos la reforma administrativa mas importante que se aprobado en Ferrol desde el año 1986, que es un nuevo reglamento orgánico.

Hemos tomado una segunda decisión, dentro de los cien días, la de incrementar el capítulo de gasto de personal del Ayuntamiento, en el presupuesto aprobado en el pleno municipal, en dos millones de euros. Los otros son los que hacen las promesas de incrementar el personal, nosotros como digo aumentamos esos dos millones y ojalá que esa suma fuera solo para incrementar la plantilla, uno es para incrementos de plantilla y el otro millón es para pagar deudas con el personal municipal del año 2022, pero al menos ese millón nos permiten nuevas plazas.”

-GA.-¿Acepta eso de que digan que en lugar de ir hacia adelante el gobierno local nos lleva a tiempos pasados con sus decisiones?.

-JMRV.-”Yo creo que Ferrol es una gran ciudad y siempre lo ha sido. Hay cosas en las que hemos sido pioneros, nos han hecho especiales dentro del conjunto de Galicia y de España y por lo tanto no tengo miedo de que algunos lo vean así,sobre todo si los que lo dicen solamente están pensando en el partido y en el pleno. Yo eso no lo he escuchado.

La calle dice que cuando una obra avanza vamos para adelante, cuando una obra está parada vamos para atrás.”

Camino de rosas y espinas y atención a los mayores

-GA.- ¿Y lo de la situación económica del concello que según el anterior alcalde todo era un camino de rosas?.¿Se ha encontrado con un camino de espinas?.

-JMRV.–”Bueno …yo ya sabía que había problemas. Supongo que el anterior alcalde no negará ninguno de los datos de problemas económicos con los que nos hemos encontrado que en una primera cuantificación de la concejala de Hacienda abarca veinte millones de euros.”

-GA.-Usted sabe que Ferrol ha ido a menos en cuanto al numero de habitantes, pocos registros de nacimientos, aumento del número de personas mayores…. Sobre estos últimos…¿un plan para atender en muchos casos la soledad, el abandono, la escasez de medios…?

-JMRV.-”Pues es un objetivo para estos años. Pero..ya hemos avanzado en estos primeros cien días en medidas concretas porque las personas mayores son muy importantes, no son un problema para esta ciudad, son una gran oportunidad.

Antes hablábamos del pasado. No se que problema tiene el pasado. A veces prefiero la experiencia de la vida, reconozco que en la vida todos nos equivocamos, y la gente mayor lo que puede aportar es esa experiencia. Y por ese valor no solo es decir que vas a hacer un plan contra la soledad, sino el tomar medidas dentro de un plan más amplio.

Hemos reabierto el primero de los comedores senior, hemos aprobado un plan de contingencia para reducir las listas de espera de la ayuda en el hogar y en este momento a diferencia de lo que pasaba hace cien días no hay ningún grado tres, que son los que mayor dependencia tienen, en esas listas para que tengan el servicio de ayuda en su casa, y en tercer lugar las obras de la residencia del Bertón ya están iniciadas porque han sido desbloqueadas en esos cien días, después de años de espera.”

Compensación a los perjudicas por las obras

GA.-Algunas obras faraónicas, como la reurbanización de la calle de la Iglesia, han supuestoamés de las molestas a los vecinos, pérdida de aparcamientos, cierres y menores ingresos de establecimientos comerciales y hosteleros….¿ha pensado en como se puede apoyar a los perjudicados?.

-JMRV.-”Estamos trabajando en la fórmula de una compensación por los perjuicios que el Ayuntamiento ha causado como consecuencia de que las obras tenían que estar acabadas y no se han cumplido los plazos. Y esto es un dato objetivo que nosotros lamentamos y que desde que hemos llegado estamos paliando porque el ritmo de las obras cuando llegamos al gobierno era prácticamente la paralización de las mismas.

Pero hay todo un paquete de medidas en el que estamos trabajando que tiene que ver con dar más facilidades para venir a Ferrol, para vivir en nuestra ciudad, que tiene que ver con la circulación, con los aparcamientos, y con el esparcimiento.

Cuando pasen estos cuatro años habrá mas aparcamientos de los actuales, más zonas verdes y mas lugares para pasear y practicar deporte .No son cosas incompatibles entre ellas. Queremos que Ferrol sea la mejor ciudad para vivir.”

Consulta con la ciudadanía

-GA.-Una pregunta necesaria, usted tomó algunas decisiones criticadas sobre todo por el grupo que gobernó, aun sin ganar las elecciones, pero que fue apoyado por los otros dos de izquierdas, ¿antes de tomarlas consultó con los sectores afectados? . Dicen que toma decisiones por su cuenta y no consulta con nadie.

-JMRV.–”Escuchar es la antesala de tomar buenas decisiones. Yo lo he aprendido, es parte de la experiencia. La experiencia de la gestión no solo es saber mover expedientes, saber en que puerta hay que llamar , es tambi´`en tener interiorizado que hay que hablar con las personas afectadas por tus actuaciones.

Nosotros lo hemos hecho a diferencia de lo que sucedía antes por eso hemos vuelto a abrir el ayuntamiento a los vecinos, y por eso antes de tomar decisiones en la calle de la Iglesia hemos hablado con los vecinos, con los comerciantes..y por eso antes de tomar decisiones en San Francisco hemos hablado con las Asociaciones de Vecinos, con los comerciantes y con los hosteleros, solamente por poner dos ejemplos.”

-GA.-¿De aquí a finales de año que nos espera amen del proyecto de presupuesto 2024?.

-JMRV.-”Nos espera ir viendo .los efectos de las decisiones que hemos ido tomando.

Comenzará a tomar efecto la reorganización del Ayuntamiento para ser más ágiles. Comenzará a tomar efecto la nueva ordenanza de licencias para conseguir ese objetivo de los tres meses y que el Ayuntamiento no sea una traba sino una oportunidad para la inversión, para la rehabilitación,para la recuperación de Ferrol, y comenzaremos a contratar los proyectos que hemos comprometido con los vecinos para los cuatro años de mandato.”

GA.-Y si hacíamos una pregunta obvia al principio..ahora la última. ¿Que le gustaría que dijesen de usted los ciudadanos, cómo lo recordarán cuando finalice su etapa política?.

–JMRV.-”Que soy una buena persona. Un ferrolano más”.