Cristóbal Parralo (Racing de Ferrol): “Queremos ser nosotros mismos ante el RCD Espanyol”

El Racing de Ferrol ya está de camino a tierras catalanas donde se medirá este lunes, a las 21:00 horas a uno de los grandes candidatos al título liguero y al ascenso como es el RCD Espanyol, en la 8ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará en el Stage Front Stadium.

En la víspera del partido y tras el último entrenamiento de la semana en Río Seco, comparecía en rueda de prensa en el Estadio de A Malata el entrenador racinguista, Cristóbal Parralo.

En una semana en la que se disputan tres partidos “se intentan valorar todo tipo de situaciones”, pero siempre yendo “partido a partido” y ya “centrados” en el duelo ante la escuadra perica.

La preparación “ha sido normal, como hemos hecho siempre” y a nivel personal este partido es especial para Cristóbal Parralo “al jugar ante un club que llevo en el corazón, es mi casa”, pero quiere estar “bien concentrado en lo que tenemos que hacer para llevarnos algo positivo.”

El técnico está “orgulloso” de que los socios del RCD Espanyol decidieran ponerle su nombre a la puerta 2 del estadio, recordando sus años en la entidad “en la que ganamos la Copa del Rey”, como también posteriormente como director deportivo “ganamos también la Copa del Rey y jugamos la Final de la Copa de la UEFA en Glasgow”, por lo que estaba “feliz” de haber vivido esa etapa en la entidad perica.

En este partido se encontrarán a un equipo “que no va a ir a especular, va a ir a por todas”, con jugadores “importantísimos y probablemente la mejor plantilla de la categoría” y que “solo les vale el ascenso”, porque en la clasificación general “a ellos no les vale quedar segundos”, conservando a “gran parte de la plantilla que la temporada pasada ha estado en Primera.”

El técnico no quería anticipar como iba a jugar el Racing de Ferrol en este partido, pero quería dejar claro que “queremos ser nosotros mismos”, en un partido en el que no contará con Chuca por un problema muscular en el entrenamiento de este domingo “y es una pena que lo vayamos a perder, porque es una persona que se cuida mucho.”

Para este lunes el equipo “está preparado para competir”, aunque siempre con “la sensación de incertidumbre de lo que puede pasar en el partido”, y estar «lo más atento posible, para que las decisiones que haya que tomar sean las más adecuadas.”

Cristóbal Parralo no quería hablar de “rivales directos” a estas alturas de la temporada, viendo los próximos compromisos que tiene el Racing de Ferrol “y a mí esto ahora mismo no me preocupa”, porque “todos los partidos valen tres puntos.”