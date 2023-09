La VI edición de ‘Serán Careco Solidario’ vestirá a Ortigueira de solidaridad

La recaudación se destinará a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

El grupo ortegano Os Carecos y la Asociación Cultural Libro Vivo de San Claudio organizan, en colaboración con el Concello de Ortigueira, el ‘VI Serán Careco Solidario’. Después del parón por la pandemia, el evento se celebra por segundo año consecutivo; Concretamente, este fin de semana, el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre en la Feria de San Claudio.

Esta sexta edición contará con sesión vermú, comidas y cenas a precios solidarios, además de una muestra de baile y de varias actuaciones musicales. Habrá conciertos de hasta 19 grupos, incluyendo a los propios organizadores del evento, Os Carecos. Todo lo recaudado será destinado a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

La jornada del viernes comenzará con una cena solidaria a partir de las 21:00 horas, amenizada por la música de No Cómbaro, Diego De Braelle, As Ferriñas do Vicedo, Lidia India y Os Netos do Escribano. El sábado será el gran día del Serán Careco Solidario, que iniciará su actividad a las 13:00 horas con una sesión vermú en la que actuará la Escola de Gaitas de Ortigueira, Nimbos y Os do 21. Una hora después, a partir de las 14:00, el público podrá disfrutar de una comida, en la que podrá elegir entre varios platos. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, la Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras realizará una muestra de baile, a la que le seguirán los conciertos de Ledicia, Fol do Raxal, Cantareiras Mestura y Charanga Alxibeira.

A las 20:30 horas se comenzarán a servir cenas solidarias, que a partir de las 22:00 estarán acompañadas de actuaciones musicales. La primera de ellas será la de Sheila Patricia y hora después los anfitriones del evento, Os Carecos, se subirán al escenario. La verbena finalizará con los grupos Son D’Aquí, Cantareiras Algarabía, Os Xílgaros de Lugo, Maghúa y Pataghullos, que pondrán el broche de oro a un evento festivo con una buena causa como trasfondo.