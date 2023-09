Derrota por la mínima del Café Candelas O Parrulo “B” en su estreno en Vilalba

El Café Candelas O Parrulo “B” se quedó muy cerca de puntuar en su estreno liguero en la Segunda División “B”, tras caer por un ajustado 6-5 en su visita al Grupo Forma-T Vilalba, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Municipal de Vilalba.

Los ferrolanos se encontraban con un Grupo Forma-T Vilalba muy metido en el juego desde el primer momento, buscando generar peligro en conexiones con Kevin Chis, creando muchos problemas en la salida de balón. A pesar de esto, eran los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” los que se ponían por delante en un contragolpe con un gol de Asier, aunque la alegría solo duraba unos segundos, lo que tardaba Iago en empatar el partido.

Este gol encajado parecía que motivaba a los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B”, realizando un mejor juego y mostrando una gran efectividad con dos goles casi seguidos de Turbi y Pansi.

Todo cambiaba en el segundo tramo del periodo, donde dos errores defensivos los sabían aprovechar los locales, con un gol de Kevin Chis y otro de Dani en propia puerta al querer despejaba el balón. Esto hacía que el Grupo Forma-T Vilalba volviese a tomar la iniciativa del partido y Federico le daba la vuelta al marcador, anotando el 4-3 con el que se llegaba al descanso.

Este parón no le sentaba nada bien al Café Candelas O Parrulo “B”, no dando con la tecla en los primeros minutos y esto no lo perdonaba el Grupo Forma-T Vilalba con nuevos goles de Kevin Chis y Diego, poniendo el marcador en 6-3.

A pesar de todas estas dificultades los ferrolanos no bajaban los brazos y poco a poco se iban metiendo nuevamente en el partido, consiguiendo el 6-5, gracias a tantos de Pansi y Asier.

Con esta mínima desventaja local, el Café Candelas O Parrulo “B” iba a por todas en los últimos diez minutos, teniendo el control del juego, buscando el empate por todos los medios posibles y por poco lo conseguían con un balón al larguero de Charly.

El tiempo se iba acabando y también usaban el recurso del portero-jugador en los últimos instantes, con una gran ocasión de Asier delante del portero local, pero este le adivinaba las intenciones en el momento justo, por lo que el marcador no se movería más y este 6-5 acabaría siendo definitivo.

Para la próxima jornada, el Café Candelas O Parrulo “B” se estrenará delante de su afición recibiendo al FS Salamanca en un partido que se disputará el domingo, a las 12:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Grupo Forma-T Vilalba: César Quijada, Kevin Chis, Antón, Ismael, Daniel Quintela – también jugaron – Martín, Federico, Iago, Jorge, Diego y Johan.

Café Candelas O Parrulo “B”: Borja, Alonso, Miguel Caeiro, Fer, Brais – también jugaron – Canoli, Asier, Turbi, Dani, Aarón, Pansi y Charly.

Árbitros: Marcos Noya Prado y Borja Pérez Muñiz, junto con Vanesa Varela Rivas como asistente (Comité gallego). Amonestaron a los locales Kevin Chis y Daniel Quintela, como a los visitantes Brais, Alonso y Pansi.

Goles: 0-1 Asier min.4, 1-1 Iago min.6, 1-2 Turbi min.6, 1-3 Pansi min.7, 2-3 Kevin Chis min.10, 3-3 Dani (propia puerta) min.11, 4-3 Federico min.11, 5-3 Kevin Chis min.26, 6-3 Diego min.26, 6-4 Pansi min.30, 6-5 Asier min.32.

Pabellón: Municipal de Vilalba.