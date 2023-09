A unidade móbil da inspección técnica para ciclomotores estará en Moeche o 13 de outubro

A unidade móbil da inspección técnica de ciclomotores desprazarase a Moeche o 13 de outubro en horario de 9:00 a 13:30 h.

A unidade, situarase no recinto feiral de San Ramón en horario de atención de 9:00 a 13:30, e débese solicitar cita previa a través da web ( www.sycitv.com – Cita previa) ou chamando ao 902 309 000.

Por outra parte, a inspección técnica de vehículos agrícolas ten previsto estar en Moeche o 28 de novembro, en horario de 15:15 a 18:00 horas; farase un recordatorio máis achegada a data.

O Concello lembra que a admisión de vehículos con características particulares estará condicionada á posibilidade de realizar as operacións de inspección regulamentarias; e prega ás persoas usuarias a máxima puntualidade para evitar demoras innecesarias. É importante, ademais, levar toda a documentación requirida: permiso de circulación, o certificado de características técnicas do vehículo, a tarxeta da inspección técnica e o recibo do seguro.

Para axilizar a inspección -e tamén para ter máis garantías de superala- tamén é aconsellable facer previamente varias comprobacións, como o correcto funcionamento de luces, intermitentes, sinalización de emerxencia , etc.