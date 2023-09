Este viernes por la noche… «Corre por Ferrol»

La décima edición de la «Carreira Nocturna Corre por Ferrol», organizada por el Ayuntamiento de Ferrol se celebra este viernes, 1 de septiembre.

En lo estrictamente deportivo, la carrera se estructurará en ocho categorías, que van desde los más pequeños (nacidos en el 2018 y anteriores) hasta la absoluta. La primera salida, la de los pequeños, será las 21 horas (50 metros); la sub 8 (250 metros) saldrá a las 21:05; la sub 10 (500 metros) a las 21.15; sub 12 y sub 14 (900 metros), a las 21.30 horas sub 16 y sub 18 (2.000 metros), a las 21.45. Por último, a las 22 horas, saldrán los participantes en la carrera absoluta, con una distancia de 5 kilómetros.

Recorrido: calle Real, rúa Espartero, avenida Breogán, carretera alta del Puerto; calle Baterías, carretera Porto Graña, F-15; puerto de Curuxeiras; giro, puerto de Curuxeiras, estrada Porto-A Graña, entrada en el Arsenal por la puerta de la Cortina; salida del Arsenal por la plaza de Galicia, Irmandiños, calle Carmen, Callao, plaza de España, calle María, calle Tierra, calle Real-meta.

La prueba nocturna pertenece al Circuito de Carreras Diputación de A Coruña.