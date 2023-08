Sergio Cubero (Racing de Ferrol): “Quiero vivir por primera vez el ambiente de A Malata”

El Racing de Ferrol sigue con su trabajo para llegar en las mejores condiciones posible a su estreno como locales ante el Sporting de Gijón este domingo a las 17:00 horas, en la 3º jornada de LALIGA Hypermotion, esperando poder hacerlo en el Estadio de A Malata.

Este miércoles tenía lugar la primera comparecencia semanal en rueda de prensa, con el jugador Sergio Cubero tras el entrenamiento realizado en A Gándara.

El jugador reconocía que no esperaba entrar al campo tras la expulsión de Julián Delmás “tenía ilusión por debutar y si no podía ser en Oviedo seguiría trabajando con la misma ilusión, pero es una lástima que sea por la expulsión de un compañero.”

Sobre el terreno de juego afirmaba que era un lateral “que puede aportar en materia ofensiva, pero soy un defensa, el objetivo es mantener la portería a cero y luego sumar todo lo que pueda.”

En este partido ante el Real Oviedo hicieron un partido “muy trabajado por todo el equipo, con ganas de dar más”, en un primer tiempo con un juego “muy claro, hicimos las cosas bien, pero cambió con la expulsión”, mientras que en el segundo tiempo “con el gol en contra no queríamos encajar otro”, con la parte positiva de que en estos malos momentos “no vi caras de miedo, sino todo lo contrario.”

Tras conseguir cuatro puntos en sus dos primeros partidos a domicilio disputados en Elche y Oviedo, el mensaje que manda el Racing de Ferrol es que están luchando en la categoría “desde la humildad, pero siendo conscientes de que esto acaba de empezar y queda mucha liga”, por lo que había que tener “el máximo respecto por todos los rivales.”

Este domingo espera un partido “complicado” ante el Sporting de Gijón, un rival “que siempre da respeto”, en el que tendrán por primera vez el apoyo de su afición “como también lo hemos tenido en los partidos de fuera”, por lo que quería vivir “por primera vez el ambiente en A Malata, tengo muchas granas de salir y de darlo todo.”

Sergio Cubero reconocía que, desde su llegada al Racing de Ferrol, había sentido el cariño de la afición desde el primer momento “tanto en la calle, como en redes sociales”, como también le había gustado la ciudad “con unas playas increíbles, pero ya me han dicho que no me acostumbre a este buen tiempo”, comentaba entre risas.