Pregón lleno de ferrolanismo por parte de las actrices de ‘Rapa’

Ferrol y ‘Rapa’ irán siempre de la mano y el Pregón de las Fiestas ha sido una muestra más, con grandes dosis de ferrolanismo por parte de las actrices Iolanda Muíños, Paula Morado y Mónica López, que salían al escenario de la Plaza de Armas acompañadas por la corporación municipal, vestidas con una vieja chaquetilla de trabajo de Bazán.

Este pregón era una “aposta polo local, polas festas e por un verán de cine”, afirmaba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, pudiendo contar en esta ocasión como pregoneras “con tres magníficas actrices”, además, le daba las gracias a ‘Rapa’ por convertirse “nunha das mellores embaixadoras de Ferrol, das nosas rúas, prazas e Arsenal.”

El regidor hacía extensible este agradecimiento a las pregoneras “por compartir con nos o inicio das Festas, polas nosas costas, pola ría e gastronomía”, en una ciudad que “saímos a todo filispín, imos de carallada, imos ao comercio ou vamos coa troita, así somos os ferroláns”, finalizaba José Manuel Rey Varela.

La primera de las pregoneras en hablar era Iolanda Muíños, recordando que era naronesa “e toda a miña vida estará vinculada a súa comarca”, haciendo hincapié que se vestían con la chaquetilla de Bazán “e non de Navantia” como homenaje a sus antepasados “que xa non están.” En su intervención aprovechaba para contar anécdotas del ‘lenguaje ferrolano’ una vez empezó su etapa laboral en Santiago de Compostela y finalizaba con una reivindicación en una ciudad “na que hai moito talento artístico que non se reivindica.”

A continuación era el turno para Paula Morado, afirmando que eran “fillas de bazaneiros e reivindicamos Bazán”. Como caranceira no dudó en enseñarle el barrio a su compañera Mónica López “e quedou encancada co anfiteatro das rosas e agora é ela a que me ensina sitios de Ferrol.” Estas diferencias entre Caranza y Ferrol centraron su discurso, porque “Caranza non falar non era Ferrol, Ferrol víase coma a capital”, poniendo varios ejemplos de lo que le sucedía a una persona de Caranza en chándal en el centro. También hacía referencias a su profesión, porque en Caranza “non tiña cine, pero tiña o videoclub Los Búhos e agora Ferrol so ten un cine, os Duplex.”

La última en intervenir era la canaria Mónica López que quiso hacer su pregón íntegramente en gallego, ante el aplauso de todos los asistentes. En estos años de grabación de ‘Rapa’ descubrió “un lugar máxico como é Ferrol”, enumerando diversos lugares y establecimientos hosteleros de la ciudad. También quería hacer referencia a la primera vez que atravesaba la muralla del Arsenal Militar acompañada de Iolanda Muíños “e puiden notar a súa emoción”. No quería olvidarse de hacer referencia a la “velocidade de vacacións” de la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol, o solicitar un espacio para la cultura una vez empiecen las obras en el Sánchez Aguilera, por lo que pedía que cuando “volva o progreso, que volverá, que sexa para todos.”

Efecto Mariposa estrena los conciertos

Tras el pregón llegaba el turno para el primero de los conciertos en estas Fiestas, el de Efecto Mariposa, dentro del programa de Las Noches de Cadena 100.

El grupo pop/rock malagueño tocaba ante más de 1.000 personas que estaban congregadas en la Plaza de Armas para tocar sus grandes éxitos de una formación nacida en 2001 y que aprovechaban este concierto para presentar su último single ‘Despertar’.